Beautiful Anticipazioni 20 ottobre 2022: Eric è impotente. Niente più sesso con Quinn!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Quinn ed Eric passano una bella serata insieme ma il Forrester ha un segreto ancora nascosto alla moglie. Non può più fare sesso con lei.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 ottobre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Quinn è tornata a casa. Eric non ha più intenzione di divorziare da lei, convinto che il loro matrimonio possa essere salvato. Ma il Forrester nasconde ancora un segreto, che molto presto sarà svelato. Lo stilista non è più in grado di avere dei rapporti sessuali. Eric è impotente e sarà costretto a rivelarlo alla consorte, dopo averle fatto passare una notte completamente in bianco. Intanto Finn deve convincersi che rinunciare a conoscere Sheila sia la giusta soluzione anche se la più dolorosa.

Anticipazioni Beautiful: Quinn è tornata a casa!

Eric ha sconvolto Quinn con una notizia bomba: non ha più intenzione di divorziare. La Fuller è così tornata a casa, dopo che Carter si è sacrificato per amor suo, lasciandola libera di tornare a essere la signora Forrester. Per Quinn ricomincia tutto, inaspettatamente. Ma le cose, nel suo matrimonio, non saranno rose e fiori. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo il 20 ottobre 2022, la donna continuerà a ragionare sulla sua decisione di tornare a Villa Forrester. È stata la cosa giusta da fare o avrebbe dovuto scegliere il bell'avvocato? In mezzo a tanta confusione, sembrerà non accorgersi che Eric, invece di passare la prima notte di pace con lei a letto, si addormenterà sul divano... o meglio fingerà di dormire sul divano.

Eric è impotente: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 20 ottobre 2022

Quinn ed Eric hanno fatto pace e il loro matrimonio è salvo. Almeno è quello che sembra. C'è un nuovo problema all'orizzonte e stavolta a sollevarlo sarà il Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 20 ottobre 2022, scopriremo che Eric è impotente. Lo stilista, dopo aver passato una serata molto romantica con sua moglie, non riuscirà a concluderla come avrebbe dovuto e si addormenterà sul divano o meglio fingerà di farlo. Per il padrone di Villa Forrester sarà una vergogna e si sentirà in colpa per aver chiesto alla sua amata consorte di tornare a casa, nonostante lui non possa più fare sesso con lei. Il padre di Ridge si convincerà che è ora di confessare tutto a Quinn e di farlo prima che sia troppo tardi.

Beautiful Anticipazioni Puntata 20 ottobre 2022: Finn distrutto!

Steffy ha ordinato a Finn di non rivedere Sheila e questa richiesta, piuttosto perentoria, ha sortito un grosso effetto sul medico. Il ragazzo sta soffrendo moltissimo per non poter conoscere la sua vera madre. Finnegan ha scoperto che la donna che lo ha dato alla luce è la nemica numero 1 dei Forrester e ancora stenta a capacitarsene. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che anche nella puntata del 20 ottobre 2022, il buon medico continuerà a crucciarsi per questo e troverà ancora una volta l'appoggio di Paris, l'unica in grado di capirlo e la sola a sapere quello che ha fatto. Finn ha infatti mandato un messaggio a Sheila – un emoticon con il cuore – e non ha il coraggio di confessarlo a Steffy.

