Una Vita Anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022: Aurelio è morto. David e Valeria lasciano Acacias per sempre!

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Una Vita, in onda dal 17 al 22 ottobre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.15. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 ottobre 2022

David torna a casa e riabbraccia Valeria, felice di poter iniziare una nuova vita con lei. Dori confessa a Felipe che era lui l'oggetto dei suoi studi e l'avvocato reagisce con rabbia.

Puntata in onda Martedì 18 ottobre 2022

Lolita, appena dimessa dall'ospedale, insiste a fare domande a Fidel e Ramon, ma non ottiene alcuna risposta e si infuria sempre di più con loro. Dori ha continui capogiri.

Puntata in onda Mercoledì 19 ottobre 2022

Hortensia fa di tutto per mantenere segreta la relazione con Pascual, ma fatica a resistere all'attrazione sessuale che sente per lui. Inma sente la mancanza della sua terra.

Puntata in onda Giovedì 20 ottobre 2022

I vicini di Acacias fanno le condoglianze a Genoveva per la morte di Aurelio, ma è evidente che la vedova non è così addolorata. David dice a Ramon di non serbargli rancore.

Puntata in onda Venerdì 21 ottobre 2022

Hortensia e Pascual continuano a incontrarsi di nascosto e per poco non vengono sorpresi da Jacinto. Luzdivina chiede a Marcelo di restare a servire nella casa, ma lui sembra inamovibile.

Puntata in onda Sabato 22 ottobre 2022

Ep. 1: In partenza per gli Stati Uniti, Valeria e David non riescono più a contenere l'entusiasmo per questa nuova avventura insieme.

Ep. 2: Salutati tutti, Valeria e David lasciano per sempre il quartiere. Intanto, con sua grande sorpresa, Jacinto scopre che i suoi concittadini vogliono farlo sindaco!

