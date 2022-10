Un Altro Domani Anticipazioni 20 ottobre 2022: Patricia in cerca di un alleato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 20 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Patricia capirà di aver bisogno di un alleato per poter venire a capo alla vicenda del misterioso carico nascosto nel camion della falegnameria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 20 ottobre 2022.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen è tormentata

Mentre Diana si affanna per svelare il segreto di sua figlia c'è chi nel passato fatica invece a tenere il suo di segreto. La povera Carmen non riesce più a nascondere i sentimenti che prova per Kiros e il fatto Victor abbia ordinato all'operaio di aiutarla nei preparativi del matrimonio non ha aiutato, anzi, il giovane ha finito per fare una scenata in faccia a Ines! Carmen dunque, è seriamente sottopressione, tanto da volersi prendere una serata tutta per sé. Anticipazioni rivelano che purtroppo la poverina finirà per affogare il dolore nell'alcol!

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen affoga il dolore nell'alcol

Carmen è riuscita ad allontanare i sospetti di Ines dopo la scenata di Kiros, ma non il pensiero e il sentimento che la tormenta: sta con Victor ma ama l'operaio. E' per questo motivo che finisce per bere troppo e comportarsi in maniera sconsiderata davanti a tutti. La serata finisce con la ragazza che inveisce contro chiunque le se ponga davanti. E il giorno dopo comincia con la nausea e i postumi della sbornia.

Patricia in cerca di un alleato, nella Puntata di Un Altro Domani del 20 ottobre 2022

Patricia è decisa a scoprire cosa viene trasportato nei camion della falegnameria e per svelarne il contenuto si mette in cerca di un alleato. Chi meglio di un operaio può scoprire cosa viene nascosto sui mezzi, ma ci sarà davvero qualcuno disposto a collaborare? Tra Ines e Angel le cose non vanno affatto bene, Alicia ha parlato alla libraia di voci che circolano su un presunto tradimento del ragazzo e ora Ines ha preso le distanze.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.