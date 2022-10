Beautiful Anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022: Jack e Sheila stringono un pericoloso patto. Finn nei guai?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 17 al 22 ottobre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 ottobre 2022

Finn, Paris e Zende prendono le distanze da Sheila. Carter chiude con dolore la sua relazione con Quinn, che torna a casa da Eric.

Puntata in onda Martedì 18 ottobre 2022

Sheila studia un piano per riavvicinarsi alla famiglia, ritenendo che Finn sia suo figlio e Hayes suo nipote.

Puntata in onda Mercoledì 19 ottobre 2022

Steffy ribadisce per l'ennesima volta a Finn che Sheila è pericolosa e gli intima di non contattarla mai in futuro.

Puntata in onda Giovedì 20 ottobre 2022

Quinn torna a casa da Eric. Dopo una bella serata trascorsa insieme, lui finge di addormentarsi sul divano per evitare rapporti intimi con la moglie.

Puntata in onda Venerdì 21 ottobre 2022

Jack dice a Sheila di lasciare la città, ma lei si rifiuta, e dalla loro conversazione si apprende che Finn è il figlio naturale di entrambi.

Puntata in onda Sabato 22 ottobre 2022

Ep. 1: Il ritorno di Sheila ha gettato la famiglia Forrester nel panico e ha incrinato diversi equilibri. La donna va a parlare con Jack e gli fa una proposta.

Ep. 2: Sheila, in cambio del suo silenzio, chiede a Jack di poter conoscere suo nipote Hayes. Jack, in realtà, è il padre naturale di Finn.

Ep. 3: Steffy deve partire per San Francisco per un impegno di lavoro, ma allontanarsi dalla sua famiglia le mette ansia. Finn cerca di tranquillizzarla.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.