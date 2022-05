Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 5 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 maggio 2022 - Zende è affascinato da Paris e la ragazza corrisponde sicuramente il suo interesse. Tra di loro non ci sono impedimenti, non più, dunque perché non gettare le basi per un rapporto più profondo di una semplice amicizia? Zende decide di fare il primo passo invitando la bella Buckingham a cena, si tratta ovviamente di un incontro romantico e a confermarlo è un bellissimo dono del ragazzo: un abito creato a posta per lei! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 maggio 2022 - mentre Natalia e Felipe si recano a cena, la poverina subisce un tentativo di sequestro. Due uomini incappucciati cercano di portarla via, Felipe si oppone, ma è solo con l'aiuto di Ignacio e Jacinto che riesce a sventare il rapimento e trarre in salvo la povera ragazza. Natalia è ovviamente molto turbata, è già stata vittima di una recente aggressione e ora teme che chi abbia commissionato il primo agguato abbia firmato anche il secondo, ancora più minaccioso. Tornata a casa però, viene messa al corrente da Aurelio della sua implicazione nel finto sequestro e va su tutte le furie! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 5 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 5 maggio 2022 - il fratello di Adalet ha un ennesimo lavoro sporco da assegnare a Salih. Riza ordina a quest'ultimo di commettere un furto, ossia di rubare i soldi presenti nella cassaforte di Tahsin. Salih vorrebbe rifiutarsi, ma non può: la ribellione potrebbe costargli la galera! In effetti, se gli dicesse di no, l'ex galeotto consegnerebbe alle autorità una prova schiacciante contro di lui. Così, intento a trafugare, la figlia lo coglie in flagrante. Sirin pretende delle spiegazioni, e nell'immediato. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

