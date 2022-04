Beautiful Anticipazioni dal 2 al 7 maggio 2022: Zoe implora il perdono di Carter, ma lui sconvolge tutti!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 2 al 7 maggio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 2 maggio 2022

Flo festeggia con Wyatt e Shauna il suo ritorno tra le Logan. Poi Katie la convoca in ufficio perché intende farla assumere alla Forrester.

Puntata in onda Martedì 3 maggio 2022

Zoe tenta ancora di farsi perdonare da Carter, ma senza successo. Nel frattempo, a nome della Forrester, Katie offre a Flo un ruolo all'interno dell'azienda.

Puntata in onda Mercoledì 4 maggio 2022

Flo accetta con grande entusiasmo l'offerta di Katie, e pianifica con Wyatt un futuro insieme. Zoe, nel frattempo, cerca di recuperare il rapporto con Carter.

Puntata in onda Giovedì 5 maggio 2022

Zende dedica delle attenzioni speciali a Paris: la invita a cena offrendole in omaggio un abito che ha creato apposta per lei.

Puntata in onda Venerdì 6 maggio 2022

Zoe ammette di aver commesso un errore, ma le brutte esperienze con gli altri uomini, a partire dal padre, potrebbero giustificarla un po'.

Puntata in onda Sabato 7 maggio 2022

Steffy continua a portare avanti la sua gravidanza, sebbene non riesca ad accettare del tutto che il padre del bambino sia Liam. Thomas invece mette Vinny alle strette per scoprire la verità sul Test di Paternità. Mentre Paris e Zende portano avanti la loro amicizia, Zoe implora Carter di non lasciarla, ma lui, irremovibile, rompe il fidanzamento.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.