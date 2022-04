Brave and Beautiful Anticipazioni dal 2 al 6 maggio 2022: Korhan tradisce Suhan e racconta la verità a Cesur!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 2 al 6 maggio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 2 al 6 maggio 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 2 al 6 maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 2 maggio 2022

Tahsin comunica a Bulent di voler creare una nuova azienda, e gli dice di volerlo come partner. In cambio, però, dovrà spiare Cesur e Korhan per lui.

Puntata in onda Martedì 3 maggio 2022

Korhan cerca di convincere Suhan a non abortire, senza risultati. Così decide di rivelare a Cesur la verità, sperando che almeno lui riesca a fermare Suhan.

Puntata in onda Mercoledì 4 maggio 2022

Cesur, che ha ordito un piano insieme a Rifat e Orhan, riesce a smascherare Riza con la storia del ricatto. Il processo sul caso della morte di Fugen viene rinviato.

Puntata in onda Giovedì 5 maggio 2022

Salìh viene costretto sotto ricatto da Riza a rubare dalla cassaforte di Tahsin. Sirin vuole sapere cosa ha Riza contro suo padre, ma l'uomo evade le sue domande.Mihiriban decide di candidarsi a sindaco mentre Suhan contatta Aynur.

Puntata in onda Venerdì 6 maggio 2022

Suhan vuole incontrare Aynur per scoprire qualcosa in più sul padre scomparso della giovane: la testimonianza dell'uomo potrebbe rivelarsi fondamentale nel processo riguardo la morte della madre di Cesur. Quest'ultimo, dopo aver ascoltato la conversazione, riesce a convincere Suhan a farlo partecipare all'incontro con Aynur.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.