Brave and Beautiful Anticipazioni 5 maggio 2022: Sirin sorprende Salih a rubare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 5 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la migliore amica di Suhan resta di stucco quando sorprende il padre con le mani nel sacco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 maggio 2022, alle 16.45, Riza costringe Salih a derubare Tahsin... e sarà proprio Sirin a coglierlo in flagrante.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza ha in pugno Salih...

Riza, ormai smascherato da Cesur, tiene Salih sotto scacco. Il secondo vorrebbe ribellarsi al primo, però è conscio del fatto che non è nella posizione di poterlo fare. Riza, infatti, è in possesso di una prova decisamente compromettente contro Salih, al punto che, se la consegnasse alla polizia, l'uomo finirebbe nell'immediato dietro le sbarre. Sirin, che ha intuito qualcosa, osserva il padre...

Sirin becca Salih intento a scassinare la cassaforte di Tahsin, nelle Anticipazioni del 5 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Il fratello di Adalet ha un ennesimo lavoro sporco da assegnare a Salih. Riza ordina a quest'ultimo di commettere un furto, ossia di rubare i soldi presenti nella cassaforte di Tahsin. Salih vorrebbe rifiutarsi, ma non può: la ribellione potrebbe costargli la galera! In effetti, se gli dicesse di no, l'ex galeotto consegnerebbe alle autorità una prova schiacciante contro di lui. Così, intento a trafugare, la figlia lo coglie in flagrante. Sirin pretende delle spiegazioni, e nell'immediato.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Mihriban si candida!

Mihiriban ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni per diventare il sindaco di Korludag. La donna crede infatti che i cittadini del paese meritino finalmente una guida integerrima, che anteponga i loro interessi ad i propri... non come lo spietato proprietario terriero. L'Aydibas sembra impaziente di trionfare, e sbattere al tappeto l'odiato Tahsin. Ce la farà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 2 al 6 maggio 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.