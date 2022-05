Una Vita Anticipazioni 5 maggio 2022: Natalia vittima di un tentato sequestro ma è tutta una farsa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Felipe, Ignacio e Jacinto sventano il sequestro di Natalia; la ragazza scopre in seguito che dietro c'è lo zampino di Aurelio e Genoveva, e si infuria con il fratello.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva da il via al suo piano...

Genoveva, spaventata dalla debolezza dimostrata di Natalia, l'ha affrontata a muso duro: "ti sei lasciata sedurre da Felipe". La Quesada ha ovviamente negato, e per dimostrare la sua fedeltà alla "causa" ha accettato di fare tutto quello che le è stato chiesto. E' proprio seguendo il piano infatti che ha accettato l'inviato a cena dell'avvocato, comunicandolo prontamente a Genoveva e suo fratello. Natalia non sa però che i due decideranno di agire subito e di farlo alle sue spalle.

Una Vita Anticipazioni: Natalia è una pedina nella mani di Genoveva e Aurelio

Aurelio e Genoveva, compreso l'ingenuo coinvolgimento di Natalia nella finta relazione con Felipe, capiscono di non poter contare più su di lei come complice ma di doverla sfruttare come fosse una pedina, mettendo a segno il piano di vendetta contro l'Alvarez Hermoso alle sue spalle. Quando infatti informerà entrambi della sua imminente uscita pubblica con l'avvocato, i due si prepareranno ad agire senza informarla su quanto accadrà. Secondo anticipazioni, la poverina, sarà l'esca perfetta...

Natalia subisce un tentativo di sequestro, nella Puntata di Una Vita del 5 maggio 2022

Mentre Natalia e Felipe si recano a cena, la poverina subisce un tentativo di sequestro. Due uomini incappucciati cercano di portarla via, Felipe si oppone, ma è solo con l'aiuto di Ignacio e Jacinto che riesce a sventare il rapimento e trarre in salvo la povera ragazza. Natalia è ovviamente molto turbata, è già stata vittima di una recente aggressione e ora teme che chi abbia commissionato il primo agguato abbia firmato anche il secondo, ancora più minaccioso. Tornata a casa però, viene messa al corrente da Aurelio della sua implicazione nel finto sequestro e va su tutte le furie!

