Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 25 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 maggio 2022 - le Logan convocheranno Flo e Shauna per comunicare una notizia alla giovane nipote, madre e figlia mostreranno curiosità e stupore. Quale sorpresa avranno ancora in serbo le tre zie per Flo? La ragazza, già grata e soddisfatta, non immagina certo dello splendido regalo che Brooke, Donna e Katie stanno per farle. Quando infatti le tre le annunceranno di volerle riconoscere il cognome di famiglia, Flo esploderà di felicità e con lei anche sua madre Shauna. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 maggio 2022 - Josè sta passando un periodo difficile e svagarsi un po' gli sembra una bella prospettiva, è per questo che accetta di fare da assaggiatore per il nuovo menu messo a punto da Carmen per la ripartenza del Nuovo Secolo XX. L'artista, con fare professionale, proverà tutti i piatti. Palacios e Seler penderanno dalle sue labbra, per fortuna il Dominguez rimarrà soddisfatto del menu proposto. I piatti sono successo e si può finalmente inaugurare! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 25 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 25 maggio 2022 - Hulya non ha deciso di trasferirsi nella tenuta Korludag per accudire Zafer, il suo bambino, bensì per tentare di conquistare un posto di spicco, prima nella potente famiglia e poi, di conseguenza, nella società. Così, approfittando della loro vicinanza e dell'assenza di Adalet, ormai da tempo dietro le sbarre per l'omicidio del preside dell'orfanotrofio in cui è cresciuta, prova a sedurre l'uomo che l'ha accolta in casa sua... infilandosi nel suo letto! Come reagirà Tahsin quando se la ritroverà accanto, sotto le lenzuola? Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

