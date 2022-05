Una Vita Anticipazioni 25 maggio 2022: Josè in una veste inedita...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 25 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che i proprietari del ristorante chiedono a Josè di giudicare il nuovo menu. I piatti sono un successo e il ristorante viene inaugurato!

Una Vita Anticipazioni: Carmen riesce a conquistare il suo posto in cucina

Dopo tanto battibeccare Rosina e Carmen hanno ottenuto ciò che più desideravano: la proprietà del Nuovo Secolo. Ramon e Liberto, stanchi di assecondare litigi, screzi e offese delle reciproche mogli, hanno trovato da buoni amici un compromesso capace di accontentarle entrambe: un acquisto condiviso del ristorante che li ha resi ufficialmente soci. Tutto sembra dunque essere risolto, eppure Rosina e Carmen, non trovano pace. La Palacios però, più scaltramente, deciderà di far leva sulla vanità dell'amica per cercare di volgere la situazione a suo favore: per liberarsi di lei dalla cucina le proporrà di occuparsi delle pubbliche relazioni, di certo più nelle sue corde!

Una Vita Anticipazioni: I nuovi proprietari del ristorante pensano a un menu per la riapertura

Carmen da quel momento ha iniziato a sperimentare in cucina in cerca del menu perfetto da proporre ai clienti del Nuovo Secolo. E' lei a cucinare ma sono tutti pronti a collaborare nella scelta dei piatti. I quattro nuovi proprietari però capiscono che è necessario un degustatore super partes, magari un affezionato dell'osteria. E' per questo che chiederanno a Josè di venire ad assaggiare qualche piatto...

Josè promuove i piatti del Nuovo Secolo, nella Puntata di Una Vita del 25 maggio 2022

Josè sta passando un periodo difficile e svagarsi un po' gli sembra una bella prospettiva, è per questo che accetta di fare da assaggiatore per il nuovo menu messo a punto da Carmen per la ripartenza del Nuovo Secolo XX. L'artista, con fare professionale, proverà tutti i piatti. Palacios e Seler penderanno dalle sue labbra, per fortuna il Dominguez rimarrà soddisfatto del menu proposto. I piatti sono successo e si può finalmente inaugurare!

