Una Vita Anticipazioni dal 23 al 29 maggio 2022: Aurelio approfitta della minaccia anarchica per sbarazzarsi di...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 23 al 29 maggio​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 23 al 29 maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 23 maggio 2022

Natalia affronta Aurelio, convinta che ci sia lui dietro all'omicidio del diplomatico; l'uomo nega ogni suo coinvolgimento davanti alla sorella.

Puntata in onda Martedì 24 maggio 2022

Natalia chiede a Felipe di starle lontano, perché la loro relazione potrebbe nuocerle. Alodia riceve una lettera dai genitori: le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese

Puntata in onda Mercoledì 25 maggio 2022

I proprietari del ristorante chiedono a José di giudicare un menù degustazione: i piatti sono un successo e il ristorante verrà inaugurato. I rapporti tra Fabiana e Servante sono tesi.

Puntata in onda Giovedì 26 maggio 2022

Aurelio propone a Fausto di collaborare, quindi rivela a Genoveva che nel quartiere ci sarà presto un attentato anarchico, da cui potrebbero trarre vantaggio.

Puntata in onda Venerdì 27 maggio 2022

Anabel ripudia Marcos in presenza di Aurelio, i rapporti tra la ragazza e suo padre si fanno sempre più tesi.

Puntata in onda Sabato 28 maggio 2022

Ep.2: Aurelio racconta a Genoveva dell'imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell'esplosione, per allontanare i sospetti da loro due.

Ep.2: Anabel suggerisce ad Aurelio di fuggire insieme per sposarsi in segreto e il Quesada inizia subito i preparativi. Prima di lasciare il quartiere, però, la Bacigalupe lascia una lettera al padre per fare pace con lui.

Puntata in onda Domenica 29 maggio 2022

Ep.1: Fabiana accetta la proposta di matrimonio di Servante, e i due si mostrano innamorati come due adolescenti, lasciando sconcertati i residenti.

Ep.2: Genoveva rivela a Felipe che, anni prima, in Messico, Marcos ha violentato Natalia. Felipe va a trovare la giovane che finisce per rivelargli gli abusi dell'uomo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.