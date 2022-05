Brave and Beautiful Anticipazioni 25 maggio 2022: Hulya a letto con Tahsin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 25 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che l'ex prostituta non si rassegna: il Korludag senior deve essere suo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 maggio 2022, alle 16.45, Hulya prova di nuovo a sedurre Tahsin, stavolta infilandosi nel suo letto. L'uomo, però, reagisce male: la caccia dalla sua tenuta!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin chiede a Hulya di andare a vivere con lui!

Tahsin ha lasciato Suhan di sasso quando ha chiesto a Hulya di andare a vivere nella sua tenuta. L'obiettivo dell'uomo era quello di far sì che Zafer potesse stare insieme alla madre naturale, appunto l'ex prostituta. D'altra parte, il Korludag senior non aveva la minima intenzione di lasciare che il piccolo lasciasse l'abitazione; pertanto, sarebbe dovuta essere Hulya ad andare a vivere con loro. La donna, impaziente di entrare a far parte di questa importante famiglia, non ha esitato ad accettare.

Hulya s'infila nel letto di Tahsin, nelle Anticipazioni del 25 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Hulya non ha deciso di trasferirsi nella tenuta Korludag per accudire Zafer, il suo bambino, bensì per tentare di conquistare un posto di spicco, prima nella potente famiglia e poi, di conseguenza, nella società. Così, approfittando della loro vicinanza e dell'assenza di Adalet, ormai da tempo dietro le sbarre per l'omicidio del preside dell'orfanotrofio in cui è cresciuta, prova a sedurre l'uomo che l'ha accolta in casa sua... infilandosi nel suo letto! Come reagirà Tahsin quando se la ritroverà accanto, sotto le lenzuola?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin caccia Hulya di casa!

Lo spietato proprietario terriero aveva già fatto capire all'ex complice di Cahide di non essere interessato, dato che, in precedenza, l'aveva già respinta. Infatti, questa non è la prima volta che Hulya tenta di far capitolare il Korludag senior. Ora, però, la reazione del rivale di Cesur è ancora più violenta: trovandosela nel letto, Tahsin la caccia via bruscamente, e le chiede di abbandonare seduta stante la tenuta!

