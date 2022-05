Brave and Beautiful Anticipazioni dal 23 al 27 maggio 2022: Cesur tiene Riza prigioniero! Si prenderà la sua vendetta?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 23 al 27 maggio 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 23 al 27 maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 23 maggio 2022

Mihriban tiene un discorso per candidarsi come sindaco. Riza approfitta dell'occasione per informare i cittadini di Korludag che Tahsin gli ha regalato l'albergo per risarcirlo.

Puntata in onda Martedì 24 maggio 2022

Mentre continuano le indagini sulla morte di Salih, Riza si introduce nell'ospedale dov'è ricoverato il mendicante e lo uccide, prima che Cesur riesca a parlarci.

Puntata in onda Mercoledì 25 maggio 2022

Hulya si infila nel letto di Tahsin e tenta di sedurlo. Per tutta risposta, Tahsin decide di allontanarla dalla tenuta.

Puntata in onda Giovedì 26 maggio 2022

Mihriban chiede a Cesur di aprire il comizio elettorale. Durante il suo discorso l'uomo promette che l'elezione a sindaco di Mihriban garantirebbe un futuro senza ingiustizie a tutti.

Puntata in onda Venerdì 27 maggio 2022

Suhan scopre dove Cesur tiene prigioniero Riza e lo scongiura di liberarlo ma lui rifiuta. Sarà costretto a lasciarlo libero perché Suhan verrà presa in ostaggio da Turan.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.