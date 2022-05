Beautiful Anticipazioni 25 maggio 2022: una sorpresa inaspettata per Flo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: le sorelle Logan convocano Flo e Shauna per comunicare loro una notizia bella e sconvolgente: hanno deciso di dare il nome di famiglia a Flo, figlia del fratello morto.

Beautiful Anticipazioni: un'altra sorpresa per Flo

Brooke, spinta dal desiderio di onorare la memoria dell'amato fratello Storm, si è convinta a dar retta a Katie. Flo è riuscita così ad ottenere il perdono e a riconquistare un posto in famiglia. Il merito è anche di Wyatt che, profondamente innamorato della sua donna si è impegnato molto per cambiare le cose. Ma le sorprese per la giovane Fulton non sono certo finite, dopo averle offerto di entrare a fare parte della squadra Forrester facendola assumere alla Fondazione, le zie decidono di fare un ulteriore passo nei confronti della ragazza.

Beautiful Anticipazioni: Flo grata per tutto l'amore dimostrato dalle zie

Dopo tanto tribolare, finalmente Flo è riuscita a guadagnarsi un posto al sole: Brooke, Donna e Katie l'hanno nuovamente accettata in famiglia. L'offerta di Ridge poi, di tornare a lavorare alla Forrester, non ha fatto che confermare il perdono della famiglia. Eppure le gioie per Flo non sono ancora terminate, la ragazza ha tentato di riscattarsi in ogni modo, ma certo non si aspettava tanto amore da parte delle zie, gravemente ferite dalle sue azioni passate.

Le Logan accettano di riconoscere a Flo il cognome di famiglia, nella Puntata di Beautiful del 25 maggio 2022

Le Logan convocheranno Flo e Shauna per comunicare una notizia alla giovane nipote, madre e figlia mostreranno curiosità e stupore. Quale sorpresa avranno ancora in serbo le tre zie per Flo? La ragazza, già grata e soddisfatta, non immagina certo dello splendido regalo che Brooke, Donna e Katie stanno per farle. Quando infatti le tre le annunceranno di volerle riconoscere il cognome di famiglia, Flo esploderà di felicità e con lei anche sua madre Shauna.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.