Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 24 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 maggio 2022 - nonostante le belle parole di Brooke sulla seconda occasione offerta dal destino, Hope è andata dritta per la sua strada e senza esitazione ha chiarito a Liam di non riuscire a fare finta di nulla e di voler, almeno per il momento, rallentare. I due ragazzi hanno avuto un lungo colloquio privato, le rispettive famiglia non sanno ancora nulla dell'esito di questo faccia a faccia, ma sia le Logan che gli Spencer sperano in una rappacificazione. Donna, Brooke e Katie sanno bene quanto sia dura una separazione, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo, parlano proprio di questo speranzose che Hope abbia fatto la scelta giusta: dare una possibilità a Liam e soprattutto alla loro famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 maggio 2022 - Alodia è ormai spalle al muro, rischia di essere ripudiata dalla famiglia, l'unica soluzione è che Ignacio la sposi assumendosi la responsabilità del bambino. Josè Miguel, seriamente rammaricato per la povera domestica e furioso con lo sconsiderato nipote, farà recapitare una lettera a Ignacio. L'artista cercherà di mantenere bassi i toni nella speranza di non indispettire l'aspirante dottore. Astutamente tenterà di far leva sulla sensibilità del giovane, invitandolo a tornare a casa, non per loro ma per la povera Alodia, presto madre di suo figlio. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 24 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 24 maggio 2022 - il protagonista è sconcertato. L'Alemdaroglu è perfettamente consapevole del fatto che ci sia qualcosa sotto: non può essere stato il mendicane ad aver ucciso Salih, senza ombra di dubbio è stato Tahsin! Allora, il marito di Suhan si mette ad indagare. Anzitutto, Cesur chiede a Banu di fissargli un incontro con l'uomo ormai finito dietro le sbarre; quando i due si ritrovano faccia a faccia, il giovane prova ad estorcergli la verità, ma, seppur intimorito, il mendicante continua a tenere la bocca chiusa. Dopodiché, quest'ultimo, in preda al panico, si mette in contatto con il fratello di Adalet, pretendendo di ottenere un avvocato migliore e più soldi per portare avanti la messinscena. Riza si rende conto che il mendicante potrebbe ben presto rappresentare un problema per lui: deve farlo fuori! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

