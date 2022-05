Una Vita Anticipazioni 24 maggio 2022: matrimonio combinato per Alodia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Natalia chiede a Felipe di starle lontano, perché la loro relazione potrebbe nuocerle. Alodia riceve una lettera dai genitori: le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese

Una Vita Anticipazioni: Natalia allontana Felipe

Natalia, convinta che il fratello stia ancora agendo alle sue spalle, affronta Aurelio, accusandolo di essere il responsabile all’omicidio di Pierre Caron. Il Quesada ovviamente negherà fermamente di essere coinvolto nell'assassinio, purtroppo senza riuscire a convincere Natalia. Nella Puntata in onda vedremo infatti la ragazza, decisa a proteggere il suo amato Felipe, insistere affinché l'avvocato le stia più lontano possibile evitando così guai e complicazioni. Ma tra i sospettati non c'è solo Aurelio, anche Anabel ha dei dubbi e riguardano suo padre: la giovane interrogherà Marcos riguardo ai rapporti con il defunto Caron...

Una Vita Anticipazioni: Alodia scopre che la sua famiglia le ha organizzato un matrimonio combinato

Alodia è incinta ma ovviamente la sua famiglia, lontana da Acacias, non sospetta minimamente del guaio in cui si è andata a cacciare la giovane figlia. La situazione precipiterà quando riceverà una lettera dai genitori in cui scoprirà di un matrimonio combinato. Secondo quanto riportato nella missiva dovrà tornare a casa per assolvere al suo dovere: sposare un ragazzo del paese scelto dalla famiglia.

Josè prega Ignacio di tornare a casa per Alodia, nella Puntata di Una Vita del 24 maggio 2022

Alodia è ormai spalle al muro, rischia di essere ripudiata dalla famiglia, l'unica soluzione è che Ignacio la sposi assumendosi la responsabilità del bambino. Josè Miguel, seriamente rammaricato per la povera domestica e furioso con lo sconsiderato nipote, farà recapitare una lettera a Ignacio. L'artista cercherà di mantenere bassi i toni nella speranza di non indispettire l'aspirante dottore. Astutamente tenterà di far leva sulla sensibilità del giovane, invitandolo a tornare a casa, non per loro ma per la povera Alodia, presto madre di suo figlio.

