Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 24 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che il fratello di Adalet sta per sporcarsi le mani di sangue...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 maggio 2022, alle 16.45, Riza ad intrufolarsi nell'ospedale della prigione in cui è ricoverato il mendicante... e lo uccide brutalmente! L'ex galeotto non poteva rischiare che l'uomo vuotasse il sacco con Cesur.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza tiene in pugno Tahsin!

Grazie ad un testimone chiave, ossia Alì, un bambino, Cesur è stato scagionato, mentre Tahsin è stato incarcerato per l'omicidio di Salih. Tuttavia, Riza non vuole che il cognato resti dietro le sbarre, altrimenti non potrebbe più ricattarlo e, quindi, ottenere da lui tutto ciò che desidera; così, l'ex galeotto paga un mendicante affinché si faccia trovare dalla polizia in possesso dell'arma del delitto, e mentre il malcapitato finisce in manette, il Korludag senior torna in libertà. Quest'ultimo, però, non è davvero libero: Riza lo tiene in pugno, intimidendolo con il video in cui spara al padre di Sirin!

Riza uccide il mendicante, nelle Anticipazioni del 24 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Il protagonista è sconcertato. L'Alemdaroglu è perfettamente consapevole del fatto che ci sia qualcosa sotto: non può essere stato il mendicane ad aver ucciso Salih, senza ombra di dubbio è stato Tahsin! Allora, il marito di Suhan si mette ad indagare. Anzitutto, Cesur chiede a Banu di fissargli un incontro con l'uomo ormai finito dietro le sbarre; quando i due si ritrovano faccia a faccia, il giovane prova ad estorcergli la verità, ma, seppur intimorito, il mendicante continua a tenere la bocca chiusa. Dopodiché, quest'ultimo, in preda al panico, si mette in contatto con il fratello di Adalet, pretendendo di ottenere un avvocato migliore e più soldi per portare avanti la messinscena. Riza si rende conto che il mendicante potrebbe ben presto rappresentare un problema per lui: deve farlo fuori!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur arriva troppo tardi...

Le autorità continuano ad investigare sull'omicidio del padre di Sirin, e lo stesso sta facendo il figlio dei defunti Fugen ed Hasan. L'ex galeotto, invece, non fa che ostacolarle, essendo interessato a tenere in pugno lo spietato proprietario terriero, e dunque a tenerlo lontano dalla prigione. Riza riesce ad intrufolarsi nell'ospedale della prigione, dove è ricoverato l'anziano che ha pagato per assumersi la colpa del crimine commesso dal Korludag senior, e lo uccide, soffocandolo con un cuscino, prima che, per la paura, potesse parlare! L'Alemdaroglu ha perso anche questa battaglia contro il rivale...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 23 al 27 maggio 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.