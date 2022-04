Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 14 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 aprile 2022 - Brooke e Ridge sono stati entrambi informati di quanto accaduto tra Steffy e Liam e delle possibili conseguenze: il bambino che la Forrester porta in grembo potrebbe essere proprio figlio dell'ex marito Liam. Mentre i due amareggiati e preoccupati discutono della questione, Thomas gli fa visita. Tra Brooke e il figlio di Ridge ancora non scorre buon sangue, nonostante dopo la grave operazione al cervello, Brooke pare mostrare maggiore clemenza. Sebbene abbia visto dei cambiamenti in lui, non è certa però di poter abbassare la guardia, infatti, di fronte alla preoccupazione del ragazzo, sconcertato anche lui dalle conseguenze di quanto accaduto tra Steffy e Liam, mostrerà una certa diffidenza. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 aprile 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 aprile 2022 - Marcos di fronte all'ennesimo sfregio da parte della famiglia decide di vendicarsi, prendendo di mira la donna che più di tutti ha rovinato la sua vita. I sospetti di Marcos riguardo alla responsabilità di Natalia nell'assassinio di Felicia, si sono trasformati in certezza grazie alle prove raccolte. Per Mendez però non bastano ad inchiodare la ragazza e sbatterla in prigione, il Bacigalupe quindi, sembra avere le mani legate. Il papà di Anabel però, non ha mai fatto le cose secondo legge, tanti anni al servizio dei Quesada l'hanno trasformato in un criminale senza scrupoli, pronto anche ad uccidere. E' per questo che dopo il colloquio con Aurelio, Marcos fa una telefonata e ordina l'assassinio di Natalia. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 aprile 2021.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 14 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - la Korludag ha raggiunto Cesur per dare sfogo a tutta la sua rabbia: come può averle dato buca in tribunale, se avevano stabilito di comune accordo che avrebbero firmato le carte del divorzio? Tuttavia, il giovane non è mai stato realmente intenzionato ad ufficializzare la fine del loro matrimonio. Così, Suhan ha lasciato l'abitazione dell'Alemdaroglu ancora più infervorata di come ci era arrivata. Poco dopo, però, l'imprenditrice è dovuta tornare indietro: qualcuno ha sparato al consorte! Cesur ha visto la morte in faccia, ma, per fortuna, Riza gli ha salvato la vita, facendogli da scudo umano. La Korludag è in un turbine di emozioni, e non ne uscirà tanto presto. Adesso, infatti, la sorella di Korhan riceve persino una sconvolgente telefonata anonima: in cambio di denaro, le riveleranno la vera identità dell'assassino di Fugen, la madre del protagonista! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dall'11 al 15 aprile 2021.