Una Vita Anticipazioni dall'11 al 16 aprile 2022: Marcos ordina di uccidere Natalia!

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'11 al 16 aprile 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dall'11 al 16 aprile 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'11 al 16 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 11 aprile 2022

Natalia convince Felipe di essere molto pentita per aver cercato di sedurre Antonito e gli chiede aiuto per rappacificarsi con Lolita.

Puntata in onda Martedì 12 aprile 2022

Marcos minaccia di morte i Quesada e si scontra con Genoveva. Ignacio sembra essere cambiato e Bellita, orgogliosa del nipote, ringrazia José.

Puntata in onda Mercoledì 13 aprile 2022

Dopo essere stata fermata per strada da un uomo che le chiede del denaro, Soledad decide di andare da Aurelio a reclamare quanto le spetta.

Puntata in onda Giovedì 14 aprile 2022

Marcos mette alle strette Aurelio, e il giovane Quesada gli riferisce che don Salustiano non ha accettato la sua proposta. Marcos ordina di uccidere Natalia.

Puntata in onda Venerdì 15 aprile 2022

Alodia fa la sostenuta con Ignacio, ma alla fine il ragazzo riesce ad addolcirla invitandola a fare una passeggiata con lui. Lolita ascolta di nascosto Antonito.

Puntata in onda Sabato 16 aprile 2022

Ep.1: Genoveva ha uno scontro acceso con Felipe per le strade del quartiere. Terminata la scenata, la Dark Lady si ritrova con le vicine per spiegare la sua versione e portarle dalla sua parte.

Ep.2: José Miguel chiede a Mendez di controllare Ignacio perché non si fida ancora di lui. Daniela e Miguel organizzano una sorpresa romantica per Roberto e Sabina. Marcos ottiene le prove della colpevolezza di Natalia per la morte di Felicia, ma Anabel non vuole credergli e corre tra le braccia di Aurelio. Poco più tardi, la Quesada viene improvvisamente aggredita!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.