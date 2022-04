Brave and Beautiful Anticipazioni 14 aprile 2022: Suhan riceve un'agghiacciante telefonata anonima...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 14 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag è sconvolta da una telefonata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 aprile 2022, alle 16.45, Suhan risponde al telefono; dall'altra parte c'è una voce camuffata che le chiede dei soldi in cambio della verità sull'omicidio di Fugen...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan vuole lasciare Cesur...

Suhan continua a sentirsi tra due fuochi: Cesur e Tahsin, due uomini che, seppur in modo diverso, ama, ma che si odiano. Pur essendo innamorata di quello che è ancora suo marito, la ragazza non se la sente di voltare le spalle al padre. Per tale ragione, consapevole che loro non smetteranno mai di farsi la guerra - e di far pagare le conseguenze anche a lei, che ci si ritrova sempre in mezzo -, ha preso una sofferta decisione: divorziare dall'Alemdaroglu. Peccato che il giovane non si sia presentato all'udienza...

Suhan riceve un'inquietante telefonata anonima, nelle Anticipazioni del 14 aprile 2022 di Brave and Beautiful

La Korludag ha raggiunto Cesur per dare sfogo a tutta la sua rabbia: come può averle dato buca in tribunale, se avevano stabilito di comune accordo che avrebbero firmato le carte del divorzio? Tuttavia, il giovane non è mai stato realmente intenzionato ad ufficializzare la fine del loro matrimonio. Così, Suhan ha lasciato l'abitazione dell'Alemdaroglu ancora più infervorata di come ci era arrivata. Poco dopo, però, l'imprenditrice è dovuta tornare indietro: qualcuno ha sparato al consorte! Cesur ha visto la morte in faccia, ma, per fortuna, Riza gli ha salvato la vita, facendogli da scudo umano. La Korludag è in un turbine di emozioni, e non ne uscirà tanto presto. Adesso, infatti, la sorella di Korhan riceve persino una sconvolgente telefonata anonima: in cambio di denaro, le riveleranno la vera identità dell'assassino di Fugen, la madre del protagonista!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan vicina alla verità?

Fugen era giunta a Korludag insieme a l'Alemdaroglu. Il figlio si prendeva amorevolmente cura della mamma, da tempo malata di Alzheimer. Purtroppo, Cesur non era stato in grado di proteggerla quando era stata rapita da Riza, il quale l'aveva poi rinchiusa in una gabbia. L'intento dell'ex galeotto era quello di far credere a Tahsin di aver sequestrato e rinchiuso Adalet; mentre l'anziano cercava di liberare quella che pensava essere la moglie, la gabbia si è aperta e Fugen si è schiantata, morendo sul colpo sotto gli occhi colmi di lacrime del figlio. Suhan, ora, sta davvero per scoprire la verità su questo terribile omicidio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dall'11 al 15 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.