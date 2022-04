Una Vita Anticipazioni 14 aprile 2022: Marcos ordina l'omicidio di Natalia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che, Marcos, dopo l'ennesimo sfregio dei Quesada, ordina di uccidere Natalia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Marcos mette alle strette Aurelio e il giovane Quesada gli riferisce che don Salustiano non ha accettato la sua proposta. Marcos ordina di uccidere Natalia.

Una Vita Anticipazioni: Marcos incastrato da Genoveva e Aurelio

Genoveva si reca da Marcos pronto a ricattarlo. La Salmeron ha in mano un dossier contenente informazioni compromettenti sul passato del Bacigalupe ed è decisa a utilizzarle se Marcos non accetterà di farla entrare in società. La donna lancia un ultimatum a Marcos: ha un giorno per decidere se vendere il 15% della società e tenere segreti i suoi orrori. Marcos, spalle al muro, finisce per accettare, ma pronto a firmare scopre di essere stato incastrato: il prestanome nominato da Genoveva come presidente della società è Aurelio.

Una Vita Anticipazioni: Don Salustio non ha accettato la proposta di Marcos

Il Bacigalupe, consapevole di non poter fare nulla per evitare la sua disfatta, va fuori di testa e ha un furioso scontro con Genoveva, in cui non solo minaccia di morte la Salmeron ma anche i suoi pericolosi alleati Aurelio e Natalia. Insomma, Marcos scende in guerra e la situazione si aggrava quando il Quesada gli riferisce che Don Salustiano non ha accettato la sua proposta.

Marcos ordina l'omicidio di Natalia, nella Puntata di Una Vita del 14 aprile 2022

Marcos di fronte all'ennesimo sfregio da parte della famiglia decide di vendicarsi, prendendo di mira la donna che più di tutti ha rovinato la sua vita. I sospetti di Marcos riguardo alla responsabilità di Natalia nell'assassinio di Felicia, si sono trasformati in certezza grazie alle prove raccolte. Per Mendez però non bastano ad inchiodare la ragazza e sbatterla in prigione, il Bacigalupe quindi sembra avere le mani legate. Il papà di Anabel però, non ha mai fatto le cose secondo legge, tanti anni al servizio dei Quesada l'hanno trasformato in un criminale senza scrupoli, pronto anche ad uccidere. E' per questo che dopo il colloquio con Aurelio, Marcos fa una telefonata e ordina l'assassinio di Natalia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 16 aprile 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10