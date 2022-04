Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 aprile 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 11 aprile 2022

Zoe cerca di cacciare dalla sua vita la sorella Paris. E mentre Finn rassicura Steffy, in ansia per il risultato del test di paternità, Liam continua a cercare il perdono di Hope.

Puntata in onda Martedì 12 aprile 2022

Mentre Brooke e Ridge parlano della gravidanza di Steffy, la dottoressa Campbell telefona a Steffy dicendole che a breve avrà il risultato del test di paternità.

Puntata in onda Mercoledì 13 aprile 2022

Steffy chiama Liam chiedendogli di raggiungerla in ospedale con Hope. Thomas confessa a Brooke e Ridge di essersi pentito degli errori che ha compiuto in passato.

Puntata in onda Giovedì 14 aprile 2022

Brooke diffida ancora di Thomas, sebbene ammetta di aver visto dei cambiamenti in lui. In ospedale, Finn, Steffy, Hope e Liam sono in trepida attesa del risultato del test di paternità.

Puntata in onda Venerdì 15 aprile 2022

In ospedale, Steffy, Finn, Liam e Hope, conoscono finalmente il risultato del test di paternità. Questo esito avrà enormi ricadute su ognuno di loro.

Puntata in onda Sabato 16 aprile 2022

Ep.1: Finn dice a Steffy di voler rimanere con lei in ogni caso, anche se non sa quale sarà il suo ruolo nella famiglia. Hope, invece, è furiosa con Liam.

Ep.2: Liam dice a Hope di aver commesso il suo più grande errore nel dubitare di lei. Nel frattempo, Steffy annuncia a Brooke e a Ridge di aspettare il figlio da Liam.

Puntata in onda Domenica 17 aprile 2022

Ridge informa Thomas che il bambino è di Liam. Per Finn è difficile continuare la relazione con Steffy sapendo che il figlio che lei aspetta non è suo.

