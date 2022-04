Brave and Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2022: Cesur vittima di un tentato omicidio! Chi lo vuole morto?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 12 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag si precipita dall'Alemdaroglu: qualcuno ha cercato di ucciderlo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 aprile 2022, alle 16.45, Riza salva la vita a Cesur, vittima di un tentato omicidio! Quando lo viene a sapere, Suhan non esita a raggiungerlo.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur ospita Riza...

Cesur, alla fine, ha deciso di aprire le porte della sua tenuta a Riza. Quest'ultimo, infatti, è da poco stato scarcerato - grazie alla confessione di Adalet, sua sorella -, e ha proposto al giovane un accordo: lo avrebbe aiutato con il lavoro, e l'Alemdaroglu gli avrebbe semplicemente offerto ospitalità. Il figlio della defunta Fugen, consapevole del fatto che Riza abbia il suo stesso obiettivo, cioè distruggere l'odiato Tahsin, ha accettato di stringergli la mano.

Suhan discute con Cesur, nelle Anticipazioni del 12 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Mentre Cesur si stava accordando con l'ex galeotto, Riza, Suhan si è precipitata da lui. La profumiera è furibonda, dato che, contrariamente a quanto era stata stabilito, l'Alemdaroglu non si è presentato all'udienza per il loro divorzio. La Korludag, in effetti, aveva stretto un patto con il padre, il quale le aveva promesso che avrebbe svelato la verità circa la misteriosa morte di Hasan, ma soltanto se lei avesse messo un punto al suo matrimonio. Il ragazzo, però, ha preferito non darla vinta all'odiato Korludag. Dopodiché, Suhan, lascia la fattoria, ma non fa in tempo ad andarsene che deve tornare, ed in fretta: ha appena scoperto che hanno cercato di uccidere Cesur!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Chi ha cercato di uccidere Cesur?

La Korludag si precipita di nuovo dal marito perché viene a sapere qualcuno - al momento dall'identità misteriosa - gli ha sparato a vista: l'Alemdaroglu ha seriamente rischiato di morire. Per fortuna, a salvargli la vita ci ha pensato il nuovo inquilino, con il suo intervento tempestivo. Se non fosse per Riza, il cognato di Korhan se ne starebbe steso a terra, esanime. Ora, dunque, Cesur è in debito con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dall'11 al 15 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.