Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 marzo 2025 - Deacon romperà ogni indugio e stavolta senza pietà. La visita di Hope convincerà lo Sharpe ad affrettare i tempi e a chiedere a Sheila di lasciare la sua casa e di non tornare più da lui. La rossa continuerà a capire le richieste del suo amato e preparerà le valigie per lasciare l’appartamento. Intanto Douglas non avrà gettato la spugna e desideroso di vedere i suoi di nuovo insieme e la sua famiglia unita, organizzerà una cena romantica a sorpresa per la sua mamma e il suo papà. Li invece continuerà a spingere Finn a riconquistare Steffy e a ricordargli che lui, con la sua determinazione, può tutto. Il medico, spinto anche dall’incoraggiamento della madre, giurerà di riportare sua moglie a casa... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 21 marzo 2025 - Sahin racconta a Guzide la verità: Tarik, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato Orhan per intimidirla. La donna, sotto shock, ne parla con i figli, ed Ozan va su tutte le furie. Guzide lo supplica di non intervenire per farsi giustizia da solo, anche perché lei è pronta a sporgere denuncia. Intanto, Umit prende l'ex cognato di petto e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si assume la responsabilità delle sue azioni. Tuttavia, Tarik riesce a corrompere l'altro, promettendogli che gli farà rivedere sua figlia. Dopodiché, l'avvocato viene interrogato dalla polizia, ma nega ogni suo coinvolgimento anche davanti ad un video con la testimonianza di Sahin... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 21 marzo 2025 - Zeynep sta provando il suo discorso: è evidentemente agitata. Baris interviene per incoraggiarla. Intanto, Emine propone a Savas di trasferirsi da lei, in modo tale da lasciare più intimità a Sultan ed Ali Riza. Lui sembra intenzionato ad accettare. All'improvviso, arriva la protagonista, e tutti applaudono. Zeynep, sul palco, fa un emozionante discorso che sancisce la nascitadella sua fondazione per aiutare le donne in difficoltà... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 marzo 2025 - si alterneranno momenti di grande gioia a situazioni di forte inquietudine, soprattutto tra i domestici. Catalina e Adriano vivranno ore dolcissime, che regaleranno alla marchesina un po’ di pace nel cuore, dopo quello che ha vissuto con Pelayo. Vera non solo prenderà coraggio con Santos ma confermerà a Lope di amare lui e di voler riprovare a stare insieme. Virtudes scatenerà il sospetto in Don Ricardo mentre Maria e Jana si recheranno da Pia per starle accanto e soprattutto proteggerla da Don Gregorio mentre alla tenuta ci sarà una gradita sorpresa che lascerà tutti senza fiato... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

