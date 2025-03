My Home My Destiny 2 Anticipazioni Ultima Puntata 21 marzo 2025: Zeynep realizza il suo grande sogno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di My Home My Destiny in onda il 21 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep riesce finalmente a creare la sua fondazione!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci faranno commuovere. Nell'episodio finale in onda il 17 marzo 2025, Zeynep sta provando il suo discorso: è evidentemente agitata. Baris interviene per incoraggiarla. Intanto, Emine propone a Savas di trasferirsi da lei, in modo tale da lasciare più intimità a Sultan ed Ali Riza. Lui sembra intenzionato ad accettare. All'improvviso, arriva la protagonista, e tutti applaudono. Zeynep, sul palco, fa un emozionante discorso che sancisce la nascitadella sua fondazione per aiutare le donne in difficoltà!

My Home My Destiny: Baris incoraggia Zeynep...

Tutto è pronto per il grande giorno di Zeynep. I suoi cari - comprese Benal e la piccola Mujgan - si sono radunati, e sono pronti a sostenerla. Inoltre, Nuh coglie la palla al balzo; visto che non manca nessuno, può annunciare che presto lui e Cemile diventeranno genitori. Esplode una gioia collettiva. Nel mentre, Baris, vedendo sua moglie agitata mentre prova il discorso che si è preparata per l'occasione, le si avvicina per provare ad infonderle un po' di coraggio. Zeynep ammette di essere emozionata, ma sottolinea di essere contenta e fiera di sé, anche perché ha scelto una persona come lui...

Emine fa una proposta a Savas... Ecco che cosa accadrà nell'Ultima Puntata di My Home My Destiny

Emine si avvicina a Savas per fargli una proposta. I due si sono un po' allontanati nell'ultimo periodo, tanto che, pur di non doverci stare a stretto contatto, Emine ha preferito prendere una casa in affitto sulle montagne, anziché andare a stare a casa di Ali Riza, con Sultan e, appunto, Savas. Tuttavia, tra loro c'è tanta tensione quanta attrazione. Così, ora la ragazza propone all'amico speciale di andare a vivere insieme, nel suo appartamento: in questo modo lasceranno un po' d'intimità ai neo-sposini. Al momento, sottolineano entrambi, saranno semplici coinquilini, poi chissà...

Zeynep realizza il suo sogno, nelle Anticipazioni dell'Episodio Finale di My Home My Destiny del 21 marzo 2025

Arriva Zeynep, ed esplode un applauso. Tutti gli occhi sono rivolti verso di lei, che, dal palco, inizia a parlare al microfono. Zeynep fa riferimento ai bambini, e all'importanza che ha la casa in cui si nasce, poiché è qui che viene determinato il destino dell'individuo. In seguito, Zeynep fa accenno alla "catena" che lei stessa aveva attorno al collo nell'abitazione in cui è nata, la medesima di sua madre Sakine, e di molte altre donne; allora, ribadisce quanto sia fondamentale provare a spezzare questa "catena", in modo tale da cambiare il proprio destino e quello delle generazioni future. La mora ha quindi realizzato il suo sogno, ossia creare una fondazione per aiutare le donne in difficoltà, prendendosi la sua rivincita.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.