La Promessa Anticipazioni 21 marzo 2025: Grande sorpresa per Cruz e Jana ma i problemi sono dietro l'angolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 21 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che una sorpresa riporterà un po' di felicità alla tenuta ma non tutti riusciranno a recuperare il sorriso.

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, si alterneranno momenti di grande gioia a situazioni di forte inquietudine, soprattutto tra i domestici. Catalina e Adriano vivranno ore dolcissime, che regaleranno alla marchesina un po’ di pace nel cuore, dopo quello che ha vissuto con Pelayo. Vera non solo prenderà coraggio con Santos ma confermerà a Lope di amare lui e di voler riprovare a stare insieme. Virtudes scatenerà il sospetto in Don Ricardo mentre Maria e Jana si recheranno da Pia per starle accanto e soprattutto proteggerla da Don Gregorio mentre alla tenuta ci sarà una gradita sorpresa che lascerà tutti senza fiato.

La Promessa Anticipazioni 21 marzo 2025: Catalina finalmente di nuovo felice

Catalina è tornata alla tenuta per aiutare Martina ma purtroppo non è riuscita a evitare che la sua cuginetta venisse rinchiusa nel sanatorio e costretta a subire angherie su angherie, da parte delle altre ragazze presenti nella struttura. La marchesina non ha però perso di vista il suo obiettivo di scoprire la verità e di rimettere in sesto la sua famiglia, distrutta dalla partenza di Manuel e Curro e sempre più in balia del cattivo umore di Cruz. Catalina nel mentre si è avvicinata ad Adriano, il giovane mezzadro che le ha presentato Tadeo e che lei ha aiutato a riprendersi le sue terre, pagando i suoi debiti. Tra i due giovani è nato un forte sentimento, che culminerà in una cena romantica e in una serata molto passionale. L’amore è nell’aria e per la figlia di Don Alonso potrebbe trattarsi di un nuovo inizio amoroso, dopo aver patito così tanto a causa di Pelayo.

La Promessa Anticipazioni: Vera pronta a ricominciare con Lope

Vera ha confessato tutto a Lope e ha promesso di affrontare Santos per impedirgli di continuare a tormentarla. La ragazza riuscirà a ottenere delle promesse da parte del valletto, a cui assicurerà la sua amicizia ma nulla di più. La cameriera farà molto di più, ovvero rivelerà a Lope di non aver mai smesso di amarlo e di voler riprovare a stare insieme, stavolta senza che nessuno impedisca loro di trovare la felicità. Intanto Don Ricardo comincerà a sospettare che Virtudes stia nascondendo qualcosa e che non sia vero che la ragazza vuole recarsi da Don Fermin per avere da lui un aiuto spirituale.

Una sorpresa scuote La Promessa

Don Gregorio è pericoloso e lo è sempre di più. L’ex maggiordomo ha scoperto che la tomba di sua moglie è vuota e si è convinto che Petra abbia sempre avuto ragione nel dire che la cameriera è ancora viva. L’uomo ha promesso di scoprire la verità. Pia, Don Romulo e Maria hanno deciso di intervenire; le due ragazze – con la scusa di svolgere un compito molto importante per il marchese – si allontaneranno dalla tenuta e raggiungeranno Pia nella grotta dove ha trovato rifugio. Le tre escogiteranno un piano per aiutare l’ex governante a sfuggire alla pazzia del marito e a ricongiungersi con il suo piccolo Diego, già al sicuro lontano dalle terre dei Lujàn. Intanto la tenuta sarà sconvolta dal ritorno di Curro e Manuel dalla guerra.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.