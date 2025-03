Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 marzo 2025: Hope dà il colpo di grazia a Deacon mentre Douglas è pronto all'azione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che la visita di Hope convincerà Deacon a cacciare Sheila.

Deacon romperà ogni indugio e stavolta senza pietà. Nella puntata di Beautiful in onda il 21 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la visita di Hope convincerà lo Sharpe ad affrettare i tempi e a chiedere a Sheila di lasciare la sua casa e di non tornare più da lui. La rossa continuerà a capire le richieste del suo amato e preparerà le valigie per lasciare l’appartamento. Intanto Douglas non avrà gettato la spugna e desideroso di vedere i suoi di nuovo insieme e la sua famiglia unita, organizzerà una cena romantica a sorpresa per la sua mamma e il suo papà. Li invece continuerà a spingere Finn a riconquistare Steffy e a ricordargli che lui, con la sua determinazione, può tutto. Il medico, spinto anche dall’incoraggiamento della madre, giurerà di riportare sua moglie a casa.

Beautiful Anticipazioni 21 marzo 2025: Hope dà il colpo di grazia a Deacon e Sheila

Deacon deve cacciare Sheila, deve farlo, ora non ha più scelta. Hope ha bussato alla sua porta per parlargli di quello che sta succedendo nella sua vita e per trovare in lui, suo padre, una spalla su cui piangere e non essere giudicata. Lo Sharpe si renderà conto che sua figlia finalmente si fida di lui e vuole stargli accanto ed è un qualcosa che lui ha sperato da sempre. La sua relazione con la Carter potrebbe rovinare tutto e lui non può permetterlo. Per questo, una volta che la Logan sarà andata via, il barista inviterà la sua amata amica a fare i bagagli e a lasciare una volta per sempre il suo appartamento. Non sarà un addio facile, sono forti i sentimenti che li uniscono ma non ci sono altre alternative. Sheila questo lo sa e per questo non ha alcuna intenzione di opporsi.

Beautiful Anticipazioni: Douglas organizza una cena romantica per i suoi genitori

Douglas è tornato all’attacco ed è determinato a convincere i suoi genitori a tornare insieme e a darsi l’opportunità di essere una famiglia. Il ragazzino è convinto che ora che Liam non è più un ostacolo, le cose possano andare come da lui sempre sperato. Un desiderio che Thomas e Hope hanno compreso ma che non possono realizzare, non ora e forse mai. La Logan non vuole una relazione seria con il Forrester e desidera solo godersi il momento. Douglas ovviamente non sa della precisa richiesta di sua madre a suo padre, ovvero di non metterle pressione di avere solo una relazione fisica; per questo penserà di mettere in atto un piccolo piano, ovvero organizzare una cena romantica a sorpresa per i due, sicuro che questo li convincerà almeno a riflettere meglio su quanto da lui chiesto.

Finn alla riscossa nella puntata di Beautiful

La visita di Li a Finn si sta rivelando molto proficua. Questo perché non solo il medico ha giurato a sua madre di considerarla l’unica e sola mamma della sua vita ma anche perché ha promesso di partire all’attacco con Steffy e riportarla a casa. Li ha fatto giurare al figlio che mai e poi mai si lascerà più condizionare da Sheila Carter e che non permetterà che la rossa si metta tra lui e la sua famiglia. Il bel dottore è pronto a trovare la sua consorte e riportarla da lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.