Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 marzo 2025 - tra Sheila e Deacon la passione è sempre più forte e ormai è chiaro che tra loro ci sia molto di più, forse persino amore. C’è però un grande problema che non permetterà ai due di stare insieme. Lo Sharpe ribadirà alla rossa di doverla allontanare per paura che Hope e Brooke possano infuriarsi e tagliare di nuovo i ponti con lui. La Carter non solo non si arrabbierà con il suo amico (anzi innamorato) ma gli dirà di capirlo appieno e di essere d'accordo con lui. Anche lei farebbe di tutto pur di non perdere l’occasione di stare vicino a suo figlio e di fare parte della sua vita. Per cui, sebbene sia doloroso per entrambi, saranno destinati a salutarsi molto presto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 20 marzo 2025 - Ozan e Zelis si recano alla Pedromol perché lui vuole affrontare Ismet; poi, però, scopre che quest'ultimo è morto d'infarto poco prima. Dopodiché, Ozan accompagna Oylum a casa di Guzide, e qui assiste di nascosto ad una scena che lo infastidisce molto: Behram che accarezza la spalla a sua sorella. Furioso, se ne va. Intanto, Tarik, con la mail dell'ex moglie, scrive alla figlia di Sezai per dirle che il padre le aveva nascosto la verità sui loro incontri; poi la blocca... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 marzo 2025 - Gulbin vive insieme a Sakine, a casa di Nermin: tra di loro è tornato il sereno. Dopo aver fatto qualche complimento a Gulbin, Sakine viene presa da parte dall'amica. Nermin vuole che lei accetti le quote del ristorante che intende cederle; d'altra parte, al suo fianco ci sarà Sultan, alla quale Ali Riza ha ceduto le sue quote. Intanto, Gulbin telefona a Zeynep, che è nella sua nuova casa insieme a suo marito Baris e un cagnolino; il rosso, però, le propone di dare all'animaletto "un compagno di giochi umano". In un secondo momento, sono tutti riuniti, pronti per sostenere Zeynep nel suo grande giorno... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 marzo 2025 - Martina e Jana rischiano grosso. La marchesina riuscirà a sfuggire dalle grinfie della sua folle compagna di stanza ma per lei le cose non miglioreranno, tanto che alla tenuta cominceranno a essere preoccupati per lei. Jana e Don Romulo escogiteranno un modo per proteggere Pia. Catalina e Adriano passeranno dei momenti di grande passione mentre Vera confermerà a Santos di essere pronta a dimenticare quello che è successo tra loro e a volergli essere amica.... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

