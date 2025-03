My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 marzo 2025: Nermin lascia Sakine senza parole!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 marzo 2025 su Canale 5: Nermin sorprende Sakine con un regalo incredibile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 marzo 2025 alle 16:50, Gulbin vive insieme a Sakine, a casa di Nermin: tra di loro è tornato il sereno. Dopo aver fatto qualche complimento a Gulbin, Sakine viene presa da parte dall'amica. Nermin vuole che lei accetti le quote del ristorante che intende cederle; d'altra parte, al suo fianco ci sarà Sultan, alla quale Ali Riza ha ceduto le sue quote. Intanto, Gulbin telefona a Zeynep, che è nella sua nuova casa insieme a suo marito Baris e un cagnolino; il rosso, però, le propone di dare all'animaletto "un compagno di giochi umano". In un secondo momento, sono tutti riuniti, pronti per sostenere Zeynep nel suo grande giorno...

My Home My Destiny: Gulbin e Sakine riunite e felici!

Mentre Emine ha deciso di non abitare con Sultan, Gulbin ha scelto di restare sotto lo stesso tetto di Sakine. Infatti, ormai tra queste ultime è tornato il sereno. Gulbin è riuscita a perdonare Sakine, tanto che adesso convivono felicemente a casa di Nermin. La donna non è più triste come un tempo, anzi, appare raggiante come non mai; anche la giovane sembra finalmente aver recuperato quel sorriso che aveva perduto quando era soltanto un'adolescente!

Nermin spiazza Sakine... Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Nermin prende in disparte Sakine, deve affrontare con lei un discorso molto serio. La prima vuole che l'altra accetti il suo regalo, ossia le sue quote del ristorante. Per Nermin è tempo che Sakine prenda in mano le redini della sua vita, e che raccolga i frutti del suo duro lavoro: ha sofferto tanto, ed in più, in fin dei conti, sono lei e Sultan che si occupano di mandare avanti l'attività. Sakine è in difficoltà, anche perché si domanda se sarà in grado di gestire un locale. La mora la incoraggia, e poi le ricorda che al suo fianco ci sarà la sua amica, Sultan, alla quale Ali Riza ha ceduto le sue quote!

Il grande giorno di Zeynep, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 20 marzo 2025

Gulbin sta telefonando a Zeynep per ridere delle morbose attenzioni che Sakine le sta riservando, ora che vivono sotto lo stesso tetto. Sembrano entrambe molto serene, ed affiatatissime. Intanto, la mora si trova nella sua villa, quella in cui abita con il marito, Baris, ed un simpatico cagnolino di nome Rio. Allora, il rosso fa una battuta a Zeynep sul fatto che sia il caso di dare quanto prima al cane "un compagno di giochi umano". Il desiderio di diventare presto genitori è nell'aria! In un secondo momento, li vediamo tutti radunati, comprese Benal e la piccola Mujgan, pronti per sostenere la protagonista nel suo grande giorno. Quindi, Nuh coglie l'occasione per annunciare che presto lui e Cemile diventeranno genitori!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.