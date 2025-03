Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 marzo 2025: Deacon deve cacciare Sheila ma l'attrazione tra loro è incontrollabile

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella puntata di Beautiful in onda il 20 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Deacon confesserà a Sheila tutte le sue paure e le rivelerà di volersi allontanare da lei per paura di perdere per sempre, e di nuovo, Hope e Brooke. Riusciranno i due innamorati a dirsi addio?

Tra Sheila e Deacon la passione è sempre più forte e ormai è chiaro che tra loro ci sia molto di più, forse persino amore. C’è però un grande problema che non permetterà ai due di stare insieme. Nella puntata di Beautiful che ci farà compagnia il 20 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Sharpe ribadirà alla rossa di doverla allontanare per paura che Hope e Brooke possano infuriarsi e tagliare di nuovo i ponti con lui. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter non solo non si arrabbierà con il suo amico (anzi innamorato) ma gli dirà di capirlo appieno e di essere d'accordo con lui. Anche lei farebbe di tutto pur di non perdere l’occasione di stare vicino a suo figlio e di fare parte della sua vita. Per cui, sebbene sia doloroso per entrambi, saranno destinati a salutarsi molto presto.

Beautiful Anticipazioni: Sheila e Deacon sempre più intimi ma…

Sheila è stata rilasciata ma soprattutto scagionata da ogni accusa. La Carter è una donna libera e può rifarsi una vita. La rossa ha trovato asilo, di nuovo, da Deacon, che non ha saputo e potuto sbatterle la porta in faccia e l’ha accolta nella sua casa, dietro a Il Giardino. Lo Sharpe è evidentemente molto affezionato alla donna che da tempo terrorizza i Forrester ma è perfettamente consapevole che tra di loro non potrà mai e poi mai esserci una relazione seria e duratura. Il perché è presto detto: Deacon ha paura di cosa penserebbero Hope e Brooke del suo amore per l’assassina Sheila Carter.

Beautiful Anticipazioni 20 marzo 2025: Deacon e Sheila non possono stare insieme

Sheila è tornata all’attacco e Deacon trema. Lo Sharpe ha tanta paura che la vicinanza tra lui e la rossa possa causargli dei guai con Hope e Brooke. Il barista è sicuro che né sua figlia né tantomeno la sua ex amante, potranno accettare che lui abbia una relazione con l’assassina che ha terrorizzato e terrorizza ancora la famiglia Forrester. Con Steffy fuggita all’estero, con Ridge e Carter sempre pià incattiviti, il rischio che Deacon corre è altissimo. Nessuno deve sapere del suo rapporto con Sheila né ora né mai ma soprattutto la donna deve lasciare al più presto il suo appartamento, prima che le Logan scoprano tutto.

Deacon deve abbandonare Sheila nella puntata di Beautiful

Deacon rivelerà a Sheila le sue paure anzi le ribadirà. Lo Sharpe sarà in evidente difficoltà e si capirà che in cuor suo non vorrebbe chiudere il loro rapporto, ormai diventato amore. La Carter lo rassicurerà e gli dirà di capire perfettamente quello che lui prova e anche le sue paure. Lei farebbe di tutto per stare accanto a suo figlio Finn e non perdere l’occasione di avere finalmente una famiglia. Per questo non può certo arrabbiarsi per la sua decisione di allontanarsi da lei e di chiudere la loro relazione impossibile. Per i due sta arrivando il momento di allontanarsi ma saranno in grado di dirsi davvero addio?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.