La Promessa Anticipazioni 20 marzo 2025: Martina e Pia in pericolo. Alla tenuta si scatena il caos!

Vediamo cosa rivelano nella puntata de La Promessa in onda il 20 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Martina e Pia vivranno dei momenti di puro terrore!

Martina e Jana rischiano grosso. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che la marchesina riuscirà a sfuggire dalle grinfie della sua folle compagna di stanza ma per lei le cose non miglioreranno, tanto che alla tenuta cominceranno a essere preoccupati per lei. Jana e Don Romulo escogiteranno un modo per proteggere Pia. Catalina e Adriano passeranno dei momenti di grande passione mentre Vera confermerà a Santos di essere pronta a dimenticare quello che è successo tra loro e a volergli essere amica.

La Promessa Anticipazioni 20 marzo 2025: Martina ha rischiato la vita… e la rischia ancora

Martina ha compreso, a sue spese, che la sua compagna di stanza non è la persona che diceva di essere. La ragazza ha finto di voler aiutare la marchesina per sfruttare la sua ricchezza e tra le due giovani si è scatenata una vera e propria rissa. La figlia di Margarita riuscirà a sfuggire dalle grinfie della giovane scellerata ma per lei i problemi non finiranno qui. Si troverà infatti a subire continue angherie. A La Promessa arriveranno voci allarmanti sulla sua condizione e tutti saranno preoccupati per lei. L’unica persona che riuscirà ad aiutarla sarà Curro, che tornerà molto presto dalla guerra e, spoiler, correrà da lei.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Don Romulo escogitano un piano per salvare Pia

Don Gregorio fa paura. Il maggiordomo ha scoperto che la tomba della moglie è vuota e si è convinto che Petra abbia sempre avuto ragione a dire che la sua consorte non sia morta. Per evitare che l’uomo trovi l’ex governante, Don Romulo e Jana escogiteranno un piano. Faranno sì che la cameriera non rimanga mai sola nella grotta dove ha trovato rifugio. Maria Fernandez e la stessa Jana le staranno accanto e la loro assenza sarà giustificata con un falso compito da svolgere per conto di Don Alonso e di un suo amico. Petra ci crederà? Pia riuscirà a fuggire?

Catalina ha un nuovo amore? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate de La Promessa

Adriano ha promesso a Catalina di aiutarla a far ripartire il business delle marmellate. I due ragazzi, anche per via di questa collaborazione, si stanno avvicinando sempre di più e complice una cena finiranno per passare un momento molto romantico. La marchesina troverà un nuovo amore nel mezzadro e dimenticherà Pelayo e il dolore provato per lui? Intanto Vera prometterà a Santos stargli accanto ma solo come amica, nulla più. La giovane spererà di convincere il valletto a non tormentarla.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.