Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 marzo 2025 - Ridge ha molta paura. Il Forrester rivelerà a Brooke di essere molto contento della scelta di suo figlio e fiero che si sia deciso a lavorare per la loro azienda. Le dirà però di non essere per nulla felice della sfida che suo padre gli ha lanciato e che sembra non voler in nessun modo ritirare. Il Forrester sarà più che mai convinto che Eric stia esagerando e che debba invece farsi da parte e dedicarsi ad attività meno stancanti. Ma il capostipite della famiglia degli stilisti non la vedrà per nulla come lui, anzi sarà talmente tanto galvanizzato dall’aver ritrovato tutta la forza di un tempo, che non permetterà a nessuno di fermarlo. Donna sarà entusiasta di questa rinnovata forza del suo compagno... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 10 marzo 2025 - Guzide avvisa Yesim del fatto che presto andrà a riprendersi i suoi libri a casa sua. La giovane acconsente, ma non appena vede arrivare la rivale in amore, mette i tomi in questione dentro una scatolone per dargli fuoco. Neanche a dirlo, Guzide andrà su tutte le furie. Intanto, Elmas sta provando ad offrire tutto il suo conforto a Tolga, il quale ha il timore che Oltan, al quale hanno sparato, non ce la farà. Mesut, invece, informa Ozan del fatto che alla sparatoria erano presenti anche sua madre e sua sorella. Per il ragazzo è una doccia fredda... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 10 marzo 2025 - Ali Riza, Baris e Savas sono ancorasotto shock: non si sarebbero mai potuti immaginare che Nesrin fosse in realtà la sorella maggiore di Zeynep. Poi il rosso confida al fratello che Gulbin non rischia di finire in carcere, se Tekin e Meltem non la tradiranno. Intanto, anche Nuh e Cemile si dicono turbati dalla recente scoperta. Parallelamente, Zeynep, Sakine, Gulbin e le altre stanno facendo un toccante viaggio nei ricordi... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 marzo 2025 - Catalina non può permettere che Martina finisca nei guai. La marchesina farà di tutto per dimostrare che la sua cuginetta è innocente e per impedire che venga arrestata. La figlia di Don Alonso si impegnerà per trovare gli indizi che le servono per raggiungere il suo obiettivo e si rivolgerà a Candela, Simona e Maria per ricostruire i giorni precedenti all’avvelenamento. Intanto Margarita e Cruz cercano di convincere Ayala a non procedere con la denuncia e passano alle minacce. Intanto Santos avrà paura che tra Vera e Lope sia tornato il sereno e cercherà di intervenire... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

