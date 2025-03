Tradimento Anticipazioni 10 marzo 2025: Guzide subisce un grave affronto da Yesim. Ecco che cosa fa quest'ultima...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 10 marzo 2025 su Canale 5: Yesim sfida apertamente Guzide compiendo una cattiveria bella e buona...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 marzo 2025, alle 14:10, Guzide avvisa Yesim del fatto che presto andrà a riprendersi i suoi libri a casa sua. La giovane acconsente, ma non appena vede arrivare la rivale in amore, mette i tomi in questione dentro una scatolone per dargli fuoco. Neanche a dirlo, Guzide andrà su tutte le furie. Intanto, Elmas sta provando ad offrire tutto il suo conforto a Tolga, il quale ha il timore che Oltan, al quale hanno sparato, non ce la farà. Mesut, invece, informa Ozan del fatto che alla sparatoria erano presenti anche sua madre e sua sorella. Per il ragazzo è una doccia fredda!

Tradimento: Yesim dà fuoco ai libri di Guzide!

Guzide ha dovuto subire l'ennesimo affronto, e soprattutto ha dovuto incassare l'ennesimo colpo. La giudice stava già cercando di gestire la situazione critica in cui si trova il suo studio legale, ed ancor di più quella in cui si trova la sua carriera, ma ora, come se non bastasse, ha persino dovuto fare i bagagli: Tarik l'ha mandata via di casa per farci andare a vivere Yesim e la piccola Oyku. Conscia di dover rinunciare alla sua abitazione, Guzide non vuole però rinunciare anche ai suoi amati libri. Allora, quest'ultima si mette in contatto con la rivale in amore per dirle che presto andrà a riprendersi i suoi tomi; Yesim acconsente, ma, poi, non appena la vede arrivare, mette gli stessi in uno scatolone per bruciarli! Come reagirà Guzide? Anticipazioni rivelano che la sua vendetta sarà a dir poco feroce...

Tolga si sente in colpa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oltan continua ad essere in condizioni critiche. Il costruttore è stato raggiunto da un proiettile, ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Mentre Oltan continua a lottare tra la vita e la morte, Tolga appare tanto preoccupato quanto tormentato dai sensi di colpa. Infatti, il giovane non soltanto ha il forte timore che suo padre non sopravvivrà, bensì si sente responsabile per ciò che è successo: Tolga è perfettamente consapevole del fatto che, in verità, la pallottola che ha colpito e ridotto in queste condizioni Oltan era destinata proprio a lui...

Elmas consola Tolga, nelle Anticipazioni della puntata del 10 marzo 2025 di Tradimento

Tolga è un'anima in pena. Tuttavia, anziché ricevere il supporto di cui ha bisogno da parte di Oylum, il ragazzo può fare affidamento soltanto su Elmas. Quest'ultima, notando quando Tolga sia preoccupato per le sorti di Oltan, prova a rassicurarlo, garantendogli di essere sicura che suo padre se la caverà. Intanto, Ozan fa una scoperta che gli fa perdere le staffe. Mesut deve fargli un'importante rivelazione: il giorno della sparatoria in cui Oltan ha quasi perso la vita, erano presenti anche sua madre e sua sorella. Al pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere a Guzide e ad Oylum, il moro va su tutte le furie, tanto che si affretta a prendere in mano la situazione. Che cosa starà per fare Ozan?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 9 al 15 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.