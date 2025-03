Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 marzo 2025 - la salute di Eric è gravemente compromessa e RJ deve intervenire. Il Forrester senior sarà sempre più tormentato dai tremori alle mani e suo nipote, preoccupato per lui, cercherà di dargli coraggio e di aiutarlo a realizzare il suo sogno. Il figlio di Ridge si metterà a completa disposizione del suo amato nonnino e si mostrerà premuroso e attento. Intanto Liam rivelerà a Bill e a Wyatt di essere molto pensieroso sia per la fine del suo matrimonio con Hope che per la situazione che si è creata con Steffy. Il ragazzo confiderà al padre e al fratello di essere ancora innamorato della Forrester e Dollar Bill lo spingerà a riflettere sui suoi problemi sentimentali e a mettere ordine nella sua vita il prima possibile... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 5 marzo 2025 - Oylum ha tentato di sottrarre il telefono a Tarik, ma non ci è riuscita. Allora, Elmas capisce di dover passare al piano B: lei ed Oltan ricattano Yesim con dei vecchi video che la vedono in compagnia di uomini molto più anziani di lei. A quei tempi, Yesim lavorava presso l'albergo del losco imprenditore. Terrorizzata al pensiero di poter perdere la piccola Oyku, la mora accetta d'inviare un virus all'email dell'amante, così lo spyware viene istallato con successo! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 marzo 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 5 marzo 2025 - Baris e Zeynep guardano Sakine e Gulbin guardarsi con gli occhi lacrimosi: la donna riconosciuto sua figlia. Quando Sakine vede la bruciatura che ha sul dito, non ha più dubbi. La giovane scoppia a piangere, e la protagonista è sconcertata. Gli altri le raggiungono, quando Gulbin ha un'esplosione di rabbia. Poco dopo si scaglia anche contro Zeynep. Nel momento in cui la ragazza sta per andare via, Baris la ferma: la polizia la sta cercando. Gulbin ammette di essersi lasciata coinvolgere nel piano ideato da Ekrem e Meltem per mettere le mani sul patrimonio di Nermin, e si scusa. Sakine l'abbraccia lo stesso, mentre Zeynep spinge affinché vadano a casa per parlare lì con più calma... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 3 al 7 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 marzo 2025 - l’avvelenamento di Ayala ha scatenato il caos alla tenuta. Margarita cercherà di capire se sua figlia sia colpevole o no. La marchesa indagherà a fondo e costringerà Maria a rivelarle perché Martina fosse così tanto interessata alla cicuta, trovata nella camera di Pia e veleno utilizzato sia dalla cameriera per uccidersi sia per avvelenare il conte. La cognata di Cruz si farà raccontare ogni cosa dalla Fernandez e poi si introdurrà nella camera della sua bambina per cercare più indizi. Intanto Don Romulo adotterà misure molto drastiche per impedire a Lope di mettersi nei guai mentre Jana farà visita a Pia nella grotta. Virtudes si metterà in contatto con i suoi suoceri e si dirà pronta a riabbracciare suo figlio Adolfo ma soprattutto a portarlo da lei nelle terre dei Lujàn... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 marzo 2025.