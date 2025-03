My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 marzo 2025: Zeynep e Sakine scoprono che Nesrin è Gulbin!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 5 marzo 2025 su Canale 5: Zeynep assiste attonita al momento in cui Sakine scopre che Nesrin è Gulbin!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 marzo 2025 alle 16:50, Baris e Zeynep guardano Sakine e Gulbin guardarsi con gli occhi lacrimosi: la donna riconosciuto sua figlia. Quando Sakine vede la bruciatura che ha sul dito, non ha più dubbi. La giovane scoppia a piangere, e la protagonista è sconcertata. Gli altri le raggiungono, quando Gulbin ha un'esplosione di rabbia. Poco dopo si scaglia anche contro Zeynep. Nel momento in cui la ragazza sta per andare via, Baris la ferma: la polizia la sta cercando. Gulbin ammette di essersi lasciata coinvolgere nel piano ideato da Ekrem e Meltem per mettere le mani sul patrimonio di Nermin, e si scusa. Sakine l'abbraccia lo stesso, mentre Zeynep spinge affinché vadano a casa per parlare lì con più calma...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine sa che Nesrin è Gulbin!

Zeynep e Baris stanno assistendo attoniti alla scena. Sakine ha seguito Nesrin fuori dal ristorante e l'ha chiamata Gulbin; la giovane si è voltata. La donna è certa che il suo intuito non la stia tradendo, quella che ha davanti è davvero la figlia maggiore che vent'anni prima era fuggita di casa. Sakine e Gulbin si guardano con gli occhi colmi di lacrime, fino a quando la prima le si avvicina e le sfila il grosso anello che porta sull'indice per nascondere la cicatrice. Vedendo questo segno, Sakine ha la prova che non si sbagliava!

My Home My Destiny Anticipazioni: Gulbin è furiosa!

Tutti si recano all'esterno del locale, e così scoprono che Nesrin è in realtà Gulbin. Quest'ultima sta piangendo a dirotto, ma è anche molto arrabbiata. Gulbin, sotto gli occhi degli altri, si scaglia contro Sakine, accusandola di averla abbandonata. Dopodiché, se la prende anche con Zeynep, colpevole di non averla mai cercata in tutti questi anni. Evidentemente, la giovane è molto arrabbiata con entrambe, mentre sia la madre che la sorella minore hanno un atteggiamento di apertura nei suoi confronti, nonostante le bugie che ha rifilato loro...

Gulbin rischia grosso, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 marzo 2025

Gulbin, furente, fa per andarsene, quando Baris la ferma: non può allontanarsi, perché la polizia la sta cercando, quindi, non appena la troveranno, l'arresteranno. Tra l'altro, l'accusa è piuttosto grave. A questo punto, l'avvocato rivela di aver scoperto che Gulbin e Tarik, il cui vero nome è Tekin, non sono fratelli, ma complici: i due sono stati assoldati da Ekrem e Meltem, il cui obiettivo era rovinare Nermin. Quest'ultima ha un mancamento, sconvolta da questa terribile rivelazione. Gulbin ammette che sono stati proprio Ekrem e Meltem ad ideare il piano, e che lei è si è lasciata coinvolgere soltanto per riavvicinarsi alla sua famiglia. Gulbin si dice dispiaciuta. Sakine, allora, le getta le braccia al collo e le dice di essere comunque felice di poterla finalmente rivedere. Mentre la donna dichiara che non la lascerà più andare, Zeyenp propone ad entrambe di andare a casa per chiacchierare con più tranquillità...

