Tradimento Anticipazioni 5 marzo 2025: Oltan ed Elmas ricattano Yesim!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 marzo 2025, alle 14:10, Oylum ha tentato di sottrarre il telefono a Tarik, ma non ci è riuscita. Allora, Elmas capisce di dover passare al piano B: lei ed Oltan ricattano Yesim con dei vecchi video che la vedono in compagnia di uomini molto più anziani di lei. A quei tempi, Yesim lavorava presso l'albergo del losco imprenditore. Terrorizzata al pensiero di poter perdere la piccola Oyku, la mora accetta d'inviare un virus all'email dell'amante, così lo spyware viene istallato con successo!

Tradimento Anticipazioni: Tarik colpisce e affonda Guzide!

Tarik sta facendo la guerra a Guzide, e al momento sembra anche che sia in netto vantaggio. L'uomo è riuscito a guastare la festa alla moglie, facendo sì che tutti i presenti il giorno dell'inaugurazione del suo nuovo studio legale decidessero di andare via e di chiudere ogni rapporto con lei. Infatti, nel corso dell'evento, gli invitati hanno ricevuto in contemporanea sui loro telefoni cellulari un messaggio contenente l'articolo in cui vi era la notizia della destituzione della donna dalla sua carica a causa della decisione di parte a favore di Oltan!

Tradimento Anticipazioni: Elmas contro Tarik!

Tarik canta vittoria, contento di essere riuscito a centrare il suo obiettivo. Tuttavia, l'uomo non sa che c'è chi si è messo subito in moto per contrattaccare. Elmas, che, dopo aver cercato di carpire informazioni sul patrimonio di Tarik, ed ha scoperto che superava di molto i venti milioni di dollari, si è attivata per congelare parte del suo conto offshore, ora è pronta per colpirlo ed affondarlo definitivamente!

