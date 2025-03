Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 marzo 2025: Eric peggiora. RJ deve correre ai ripari!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 marzo 2025 su Canale5, RJ si rivelerà determinante per Eric, la cui salute peggiora di giorno in giorno. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

La salute di Eric è gravemente compromessa e RJ deve intervenire. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 5 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester senior sarà sempre più tormentato dai tremori alle mani e suo nipote, preoccupato per lui, cercherà di dargli coraggio e di aiutarlo a realizzare il suo sogno. Il figlio di Ridge si metterà a completa disposizione del suo amato nonnino e si mostrerà premuroso e attento. Intanto Liam rivelerà a Bill e a Wyatt di essere molto pensieroso sia per la fine del suo matrimonio con Hope che per la situazione che si è creata con Steffy. Il ragazzo confiderà al padre e al fratello di essere ancora innamorato della Forrester e Dollar Bill lo spingerà a riflettere sui suoi problemi sentimentali e a mettere ordine nella sua vita il prima possibile.

Beautiful, Anticipazioni della puntata del 5 marzo 2025: RJ corre in soccorso di Eric

Eric ha confessato il suo segreto a RJ. Il giovane Forrester è rimasto gelato davanti alla rivelazione inaspettata di suo nonno e ha promesso di aiutarlo a realizzare il suo grande sogno: quello di creare una nuova collezione. Lo stilista vuole dimostrare di essere ancora in grado di tenere alto il nome della Forrester Creations e vuole dare una lezione di umiltà a suo figlio, che non solo non crede più nelle sue capacità ma lo ha persino invitato a farsi da parte e a godersi la pensione. Eric non si sente ancora un uomo finito anzi un designer finito e desidera che sia ben chiaro a tutti. Purtroppo però la sua malattia, che ha scoperto da poco, sta diventando un vero e proprio problema e RJ è dovuto correre in suo soccorso.

Beautiful: RJ incoraggia Eric. Vinceranno la sfida contro Ridge!

RJ ha scoperto che suo nonno ha problemi di salute e purtroppo non riesce a disegnare. Il Forrester senior accusa costantemente dei tremori alle mani, che non gli permettono di tenere la matita in mano. Il figlio di Ridge gli ha promesso di aiutarlo, disegnando per lui la nuova collezione che vuole presentare alla Forrester Creations e con cui vuole battere suo figlio. Il giovane ha preso a cuore questo compito e ha giurato sia di mantenere il segreto del suo adorato nonnino che di stargli vicino. Il giovane sarà determinante per il capostipite della famiglia di stilista; sarà lui infatti a infondergli il coraggio necessario ad affrontare i terribili problemi di salute, che rischiano di spegnerlo prima del tempo e prima che possa dimostrare a tutti di essere ancora il solo e unico stilista di punta dell’azienda che ha creato insieme a sua moglie.

Bill sprona Liam a riprendere in mano la sua vita nella puntata di Beautiful

Steffy è partita all’estero ma non prima di aver informato Liam dell’ennesima discussione con Finn. La ragazza ha avvertito il suo ex di aver deciso di lasciare la città per non trovarsi più ad affrontare la terribile Sheila Carter. Lo Spencer ha capito le ragioni della sua ex moglie e le ha promesso di andarla a trovare spesso e di starle sempre vicino. Liam è più che mai determinato a dimostrare a Steffy di essere l’unico uomo che può proteggerla e ribadirà le sue intenzioni davanti a Wyatt e a Bill. Il giovane confesserà a suo fratello e a suo padre di non sentirsi per nulla triste per la fine del suo matrimonio con Hope ma essere invece molto più concentrato sulla sua relazione con Steffy, con cui spera di avere di nuovo una chance. Bill lo inviterà a fare attenzione e a riflettere sulle sue prossime mosse. Dollar Bill avrà paura che suo figlio si faccia trascinare dagli eventi e finisca per combinare guai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.