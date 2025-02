Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 febbraio 2025 - Thomas sarà sconvolto dal comportamento di Liam e correrà a informare Hope di aver fatto tutto il possibile per lei. Il Forrester racconterà alla sua amata di aver incontrato lo Spencer e di aver cercato di fargli cambiare idea sul loro matrimonio. Il ragazzo le confesserà di essere deluso dal fatto che Liam non abbia voluto ascoltare nessuno dei due e voglia davvero chiudere la relazione con una donna così fantastica come è lei. Dopo aver pronunciato queste parole la bacerà. Intanto Brooke parlerà a Ridge, Steffy e Carter del rifiuto del figlio di Bill e tutti spereranno che Hope non si lasci trascinare di nuovo tra le braccia del Forrester... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 20 febbraio 2025 - Ozan, finalmente, è stato scagionato, ed ora sta anche per essere liberato dalla custodia cautelare. Infatti, i due testimoni oculari hanno modificato le loro deposizioni, perché Oltan li ha costretti a farlo. Fa tutto parte di un piano finemente e diabolicamente architettato dall'uomo, che vuole spingere Guzide a pronunciarsi in suo favore come giudice in tribunale. E sembra proprio che la sua tattica funzioni, visto che la sua udienza si conclude senza alcuna incriminazione... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 febbraio 2025 - Sakine racconta alle altre la sua storia. Quando era piccola, sua madre era sempre malata; lei l'accudiva, benché fosse solo una bambina, fino a quando la donna è morta. Intanto, suo padre, che iniziò a frequentare un'altra donna, si opponeva alle sue nozze con Bayram: se lo avesse sposato, l'avrebbe ripudiata. Sakine fuggì con l'amato, ed iniziò a fare la moglie. Erano poverissimi, quindi lei, diventata mamma di Gulbin, andò a fare le pulizie. Sakine era sola, e Bayram la terrorizzava. Nel mentre, Nesrin arriva alla baracca in cui è nata e cresciuta, e qui si rivede quando, da adolescente, scappò via. In un secondo momento, gli agenti di polizia arrestano Meltem per favoreggiamento della criminalità organizzata, e poco dopo provano ad acciuffare anche a Tarik, il quale, però, riesce a dileguarsi prima. Baris, avvisato da Emre, ha il timore che non riescano a prenderlo, e che possa rappresentare un pericolo per Zeynep... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 febbraio 2025 - Manuel fa una rivelazione a Curro: lo ha accompagnato in guerra per volere di Martina, in pena per lui. Intanto, Jana sta per mettere Cruz in una situazione difficile, tanto che la costringerà a fare una scelta piuttosto ardua; tuttavia, prima di prendere una decisione, la marchesa consulta Petra. Quest'ultima, invece, continua ad esercitare un rigido controllo su tutti i membri della servitù, arrivando persino a vietare di piangere per la morte di Pia. Romulo, spazientito, capisce che è il momento di prendere in mano la situazione... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

