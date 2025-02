Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 febbraio 2025: Thomas lusinga Hope dopo il rifiuto di Liam. La Logan cederà di nuovo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 20 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Thomas torna all'attacco di Hope dopo il confronto con Liam. La Logan tornerà tra le sue braccia?

Thomas sarà sconvolto dal comportamento di Liam e correrà a informare Hope di aver fatto tutto il possibile per lei. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 20 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che il Forrester racconterà alla sua amata di aver incontrato lo Spencer e di aver cercato di fargli cambiare idea sul loro matrimonio. Il ragazzo le confesserà di essere deluso dal fatto che Liam non abbia voluto ascoltare nessuno dei due e voglia davvero chiudere la relazione con una donna così fantastica come è lei. Dopo aver pronunciato queste parole la bacerà. Intanto Brooke parlerà a Ridge, Steffy e Carter del rifiuto del figlio di Bill e tutti spereranno che Hope non si lasci trascinare di nuovo tra le braccia del Forrester.

Beautiful Anticipazioni 20 febbraio 2025: Thomas rivela a Hope di aver parlato con Liam

Thomas ha cercato di convincere Liam a perdonare Hope ma il faccia a faccia con lo Spencer si è risolto in un nulla di fatto. Il Forrester si è reso conto che il figlio di Bill non ha alcuna intenzione di provare a salvare il suo matrimonio nemmeno se dall’altra parte c’è una donna meravigliosa come Hope. Il ragazzo racconterà tutto alla Logan e si sentirà particolarmente deluso dal non essere riuscito ad aiutarla come desiderava. La figlia di Brooke gliene sarà grata e gli confesserà di essere già al corrente della decisione dell’ormai suo ex compagno.

Beautiful Anticipazioni: Thomas bacia Hope… di nuovo!

Thomas rivelerà a Hope di non riuscire a capacitarsi del fatto che Liam sia disposto a perderla per degli errori di cui lei si è pentita ma soprattutto non comprenderà perché lo Spencer sia pronto a lasciarla andare per sempre. Lui, al posto suo, non avrebbe mai permesso che tutto questo succedesse. Dopo aver pronunciato queste parole e preso da un impeto di passione, Thomas schioccherà un bacio sulle labbra della Logan e lei si lascerà di nuovo trascinare. Possibile che ora che Liam si è tirato fuori del tutto, i due possano ricominciare da dove avevano lasciato?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope tornerà tra le braccia di Thomas?

Il rifiuto di Liam ha spaventato tutti. Nessuno si sarebbe aspettato che lo Spencer non volesse combattere per salvare il suo matrimonio ma purtroppo è successo. Il bacio tra Hope e Thomas è stato qualcosa di imperdonabile per il figlio di Bill e niente lo convincerà a tornare indietro suoi suoi passi. Questa sua decisione ha aperto una possibilità inquietante, ovvero che la piccola Logan possa tornare tra le braccia del suo amante. E questa paura sarà condivisa da Brooke, Ridge, Steffy e Carter, tutti speranzosi che le cose non degenerino un’altra volta.

