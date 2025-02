Tradimento Anticipazioni 20 febbraio 2025: Guzide costretta a scendere a patti con Oltan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 20 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide, alla fine, capisce di non avere alternative: per il bene di Ozan, deve scendere a patti con Oltan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 20 febbraio 2025 alle 14.10, Ozan, finalmente, è stato scagionato, ed ora sta anche per essere liberato dalla custodia cautelare. Infatti, i due testimoni oculari hanno modificato le loro deposizioni, perché Oltan li ha costretti a farlo. Fa tutto parte di un piano finemente e diabolicamente architettato dall'uomo, che vuole spingere Guzide a pronunciarsi in suo favore come giudice in tribunale. E sembra proprio che la sua tattica funzioni, visto che la sua udienza si conclude senza alcuna incriminazione!

Tradimento Anticipazioni: Oltan tiene Guzide in pugno!

Oltan ha un obiettivo ben preciso, e non demorderà fino a quando non sarà riuscito a centrarlo. Il delinquente ha espressamente chiesto a Guzide di accontentarlo: voleva che lei emettesse un verdetto in suo favore in tribunale. La giudice è combattuta, perché, se da un lato sa di non potersi piegare alla volontà di Oltan, una persona spregevole, dall'altro sa anche che in gioco c'è tanto, ossia il futuro di Ozan. Infatti, Oltan le ha fatto capire che, se non dovesse ottenere ciò che vuole, allora divulgherà un video a dir poco compromettente che ha Ozan per protagonista...

Tradimento Anticipazioni: Ozan scarcerato...

Ozan, messo alle strette, ha confessato: ha ucciso accidentalmente l'uomo che aveva tentato di truffarlo con le criptovalute. Poco dopo, il giovane è finito prima in manette e poi dietro le sbarre, ma non per questo crimine. Ozan è stato accusato di essere il solo responsabile della caduta di Refik, il capocantiere con il quale aveva avuto una lite talmente tanto accesa che era sfociata in una rissa. Ora, però, le cose stanno per cambiare: sembra proprio che il figlio di Guzide e Tarik presto tornerà a piede libero, ed il "merito" è di Oltan...

Guzide si piega al volere di Oltan, nelle Anticipazioni di Tradimento del 20 febbraio 2025

Ozan, finalmente, esce di prigione. Adesso, tra l'altro, sta anche per essere liberato dalla custodia cautelare; infatti, come preannunciato da Oltan, i due testimoni oculari hanno modificato le loro deposizioni. Ma perché questi ultimi hanno preso una decisione simile? Perché il malvivente li ha minacciati per costringerli a farlo. Fa tutto parte di un piano diabolicamente architettato da Oltan, che vuole spingere Guzide a pronunciarsi a suo favore come giudice in tribunale, facendole capire che il destino di suo figlio è nelle sue mani. E, a quanto pare, questo piano ha funzionato, dato che la sua udienza si conclude senza alcuna incriminazione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 17 al 23 febbraio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.