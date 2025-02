My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 febbraio 2025: Meltem arrestata, Tarik riesce a scappare!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 febbraio 2025 su Canale 5: mentre Meltem viene acciuffata dalla polizia, Tarik riesce a farla franca...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 febbraio 2025 alle 16:50, Sakine racconta alle altre la sua storia. Quando era piccola, sua madre era sempre malata; lei l'accudiva, benché fosse solo una bambina, fino a quando la donna è morta. Intanto, suo padre, che iniziò a frequentare un'altra donna, si opponeva alle sue nozze con Bayram: se lo avesse sposato, l'avrebbe ripudiata. Sakine fuggì con l'amato, ed iniziò a fare la moglie. Erano poverissimi, quindi lei, diventata mamma di Gulbin, andò a fare le pulizie. Sakine era sola, e Bayram la terrorizzava. Nel mentre, Nesrin arriva alla baracca in cui è nata e cresciuta, e qui si rivede quando, da adolescente, scappò via. In un secondo momento, gli agenti di polizia arrestano Meltem per favoreggiamento della criminalità organizzata, e poco dopo provano ad acciuffare anche a Tarik, il quale, però, riesce a dileguarsi prima. Baris, avvisato da Emre, ha il timore che non riescano a prenderlo, e che possa rappresentare un pericolo per Zeynep...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine e Zeynep si chiariscono...

Sakine ha fatto prendere un bello spavento a tutti quanti. Subito dopo che Zeynep e Baris si sono scambiati gli anelli, la donna si è allontanata dal salone; prima si è rifugiata in cucina, poi, dopo aver detto alla figlia che presto si sarebbe liberata da lei, è uscita - e per poco non ha rischiato di farsi investire dall'automobile guidata da Nesrin -. Per fortuna, però, Zeynep, insieme al futuro marito, è riuscita a farla capire che aveva frainteso le sue parole: a dispetto di ciò che aveva origliato al telefono, lei non l'avrebbe mai e poi mai lasciata sola!

My Home My Destiny Anticipazioni: La triste storia di Sakine...

Sakine, di nuovo casa, si lascia andare ad un lungo e commovente racconto, quello della sua difficile vita. Quando era bambina, nonostante la tenera età, doveva prendersi cura della madre, che era sempre malata; poi, la donna morì, e suo padre iniziò a frequentare un'altra. L'uomo, inoltre, le impediva di stare con Bayram: se l'avesse sposato, l'avrebbe ripudiata. Sakine, innamorata, fuggì con l'amato. I due misero al mondo la prima figlia, Gulbin, nonostante fossero poverissimi. Per provvedere alla piccola, Sakine decise di cominciare a fare le pulizie. La poverina confessa che all'epoca si sentiva molto sola, visto che Bayram, anziché amarla, la terrorizzava...

Meltem arrestata, Tarik in fuga, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 febbraio 2025

Mentre Sakine racconta alle altre la sua triste storia, Nesrin, dopo essere stata allontanata da Tarik, si sta recando alla baracca, ossia quella casa diroccata dove è nata e cresciuta; qui si rivede quando, appena quindicenne, fuggì via per ricominciare altrove. In un secondo momento, la polizia raggiunge Meltem, la quale viene arrestata per favoreggiamento della criminalità organizzata. Al contempo, degli agenti tentano di acciuffare anche Tarik, ormai stanato, ma quest'ultimo riesce a mettersi in fuga prima. Baris, tempestivamente aggiornato dal suo amico poliziotto, Emre, ha il forte timore che non riescano più a prenderlo, e che Tarik possa rappresentare una minaccia per Zeynep...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.