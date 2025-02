La Promessa Anticipazioni 20 febbraio 2025, Petra sempre più spietata: vieta a tutti di piangere per Pia!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 20 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Petra proibisce a tutti i membri della servitù di versare anche solo una lacrima per la morte di Pia!

Nuovi colpi di scena nella puntata de La Promessa in onda il 20 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Manuel fa una rivelazione a Curro: lo ha accompagnato in guerra per volere di Martina, in pena per lui. Intanto, Jana sta per mettere Cruz in una situazione difficile, tanto che la costringerà a fare una scelta piuttosto ardua; tuttavia, prima di prendere una decisione, la marchesa consulta Petra. Quest'ultima, invece, continua ad esercitare un rigido controllo su tutti i membri della servitù, arrivando persino a vietare di piangere per la morte di Pia. Romulo, spazientito, capisce che è il momento di prendere in mano la situazione...

La Promessa Anticipazioni 20 febbraio 2025: Manuel fa una confessione a Curro...

Manuel sta per fare una spiazzante confessione a Curro. Il primo ha prima tentato di persuadere il secondo, determinato a partire per il fronte, poi, rendendosi conto di non poterlo smuovere dalla sua decisione, ha capito che l'unico modo che gli era rimasto per provare a proteggerlo era accompagnarlo. Così, Manuel, senza dire niente alla sua famiglia, ed informando soltanto Jana, si è arruolato insieme a Curro. Ora, i due continuano a combattere coraggiosamente, e Manuel crede che sia giunto il momento di rivelare a Curro che è partito insieme a lui per far stare più tranquilla Martina, terribilmente preoccupata per le sue sorti. Come reagirà Curro a questa importante confidenza?

La Promessa Anticipazioni: Cruz in difficoltà...

Jana e Cruz condividono la stessa preoccupazione: entrambe, amando follemente Manuel, temono che quest'ultimo possa morire in guerra. Tuttavia, tra di loro non corre buon sangue, anche perché la marchesa non sa della relazione amorosa tra la domestica e Manuel, e, se lo sapesse, di certo non l'accetterebbe di buon grado. Adesso, come se non bastasse, Jana sta per mettere Cruz in una situazione piuttosto scomoda, per non dire complicata, tanto che la costringerà a fare una scelta molto ardua. Prima di prendere la sua decisione definitiva, però, la signora si rivolge alla sua consigliera di fiducia Petra, convinta che lei sarà darle il consiglio più azzeccato...

La Promessa Anticipazioni: Petra sempre più spietata...

Petra è sempre più spietata. La donna, dopo la morte di Feliciano ed il tradimento di Ayala, si è incattivita ulteriormente; inoltre, ora ha più potere, essendo diventata la nuova governante de La Promessa al posto di Pia. Infatti, Petra sta continuando ad esercitare un serratissimo controllo su tutti i membri della servitù, tanto da arrivare a vietare loro di piangere per la tragica dipartita della rossa: in fin dei conti, i marchesi hanno stabilito che nessuno debba venire a sapere del suicidio di Pia, quindi la cosa migliore è non dare nell'occhio manifestando un'eccessiva tristezza. A questo punto, Romulo si rende conto di dover intervenire - e quanto più possibile alla svelta - per prendere in mano la situazione...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.