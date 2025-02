Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 febbraio 2025 - Liam non ha proprio intenzione di mollare la presa con Steffy. L’occasione per ricominciare a dichiarare la sua devozione alla Forrester gli si è presentata dopo la strana e inaspettata dichiarazione di Hope. Lo Spencer confesserà alla Forrester di non poter perdonare sua moglie e di non pensare che per loro ci sia un futuro, non dopo che lui ha capito di essere ancora innamorato di lei e aver fatto un grave errore a lasciarla. Intanto alla Forrester, Ridge pungolerà Thomas e cercherà di sapere da lui come stiano andando davvero le cose tra lui e la Logan. Il ragazzo sarà salvato dall’arrivo di RJ, che gli permetterà di sottrarsi alle domande – per lui un po’ scomode – sulla sua vita sentimentale... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 12 febbraio 2025 - Tarik sta accompagnando Yesim a casa, e qui scopre che quest'ultima è venuta a sapere di Oylum dalla sua segretaria, Berrin. Furioso, l'uomo decide di lasciarla, ed in più le dice che non le permetterà mai più di vedere la piccola Oyku. Dopodiché, Tarik va in ufficio per licenziare in tronco la segretaria, ed in seguito si reca da Guzide per riprendersi la figlioletta. Umit è un'anima in pena: vorrebbe non doversi separare da Oyku. Poi, lui scopre anche che è stata Oylum a portare la figlioletta da Guzide. Nel mentre, Yesim sta meditando di vendicarsi proprio di Tarik... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 12 febbraio 2025 - Baris confida ad Ali Riza e Savas che lui e Zeynep stanno cercando casa. Lo zio gli risponde che è tempo di andare dalla futura sposa per una proposta di matrimonio in piena regola. Nel mentre, Zeynep sta guardando la location per le nozze insieme alle altre, quando Nermin le fa provare il velo di sua madre. Intanto, Sultan rivela ad Emine di volersi sposare con Ali Riza; parallelamente, quest'ultimo sta dando la stessa notizia a Baris e Savas. Dopodiché, l'uomo telefona a Nermin per sapere se possono raggiungerle per chiedere ufficialmente la mano della protagonista. Per finire, si comincia a discutere dell'abito nuziale di Zeynep... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 10 al 14 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 febbraio 2025 - Don Gregorio diventerà sempre più pericoloso. L’ex maggiordomo si intrufolerà in camera di Pia e la minaccerà senza pietà. Il criminale chiederà alla moglie di dirgli dove sia il piccolo Diego e lei gli mentirà dicendogli che il piccolo è morto poco dopo la nascita. Purtroppo le sue parole non convinceranno il manigoldo, che le dirà di essere pronto a tornare per portarla via per sempre con sé. Tutti alla tenuta si mobiliteranno per dare una mano alla cameriera, tutti tranne Petra, che vorrà invece che la sua nemica se ne vada. Cruz si sentirà sempre più frustrata per l’isolamento sociale a cui è costretta. La marchesa incolperà suo marito per aver permesso a Manuel di partire e Maria Antonia sarà pronta a consolare il marchese. Il legame tra i due si rafforzerà. Intanto Martina continuerà a opporsi al matrimonio della madre con il conte Ayala mentre Adriano tornerà da Catalina e stavolta i due sembreranno andare d’accordo. Lope se la prenderà contro Vera pensando, purtroppo erroneamente, che lei sia ormai fidanzata con Santos. In realtà il cameriere sta tenendo la povera ragazza sotto scacco con il suo segreto... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 febbraio 2025 .