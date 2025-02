My Home My Destiny 2 Anticipazioni 12 febbraio 2025: Emine scopre che Sultan sposerà Ali Riza! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 12 febbraio 2025 su Canale 5: Emine viene a sapere che Sultan vuole diventare la moglie di Ali Riza...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 febbraio 2025 alle 16:50, Baris confida ad Ali Riza e Savas che lui e Zeynep stanno cercando casa. Lo zio gli risponde che è tempo di andare dalla futura sposa per una proposta di matrimonio in piena regola. Nel mentre, Zeynep sta guardando la location per le nozze insieme alle altre, quando Nermin le fa provare il velo di sua madre. Intanto, Sultan rivela ad Emine di volersi sposare con Ali Riza; parallelamente, quest'ultimo sta dando la stessa notizia a Baris e Savas. Dopodiché, l'uomo telefona a Nermin per sapere se possono raggiungerle per chiedere ufficialmente la mano della protagonista. Per finire, si comincia a discutere dell'abito nuziale di Zeynep...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris e Zeynep pronti alla convivenza!

Baris è felice come non mai. Quando Zeynep lo ha contattato per chiedergli di raggiungerlo ad un certo indirizzo, il rosso ha iniziato a temere il peggio, convinto che lei volesse dirgli di non essere pronta a diventar sua moglie. In verità, Zeynep lo ha sorpreso, rivelandogli che, origliando la sua conversazione con Nesrin, aveva sentito bene, ma non aveva sentito tutto: gli mancava la parte in cui dichiarava di non poter più immaginare la sua vita senza averlo al suo fianco. Allora, i due si sono abbracciati, poi sono andati a vedere il loro futuro "nido d'amore"...

My Home My Destiny Anticipazioni: La felicità di Baris!

Baris rincasa raggiante, e spiega ad Ali Riza e Savas qual è il motivo che si cela dietro questo suo sorriso: lui e Zeynep presto andranno persino a vivere insieme. I due sono felicissimi, tanto che lo zio, in preda all'entusiasmo, suggerisce che è giunto il momento di recarsi a casa della futura sposa per una proposta di matrimonio ufficiale. Parallelamente, Zeynep sta scegliendo la location perfetta per le nozze insieme a Sakine, Sultan ed Emine, quando improvvisamente sopraggiunge Nermin con un velo, quello che apparteneva a sua madre. La giovane promette che troverà l'abito nuziale perfetto per essere abbinato a questo prezioso accessorio...

Sultan fa una confessione ad Emine, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 12 febbraio 2025

Sultan crede che sia tempo di parlare a quattr'occhi con Emine. La donna prende la figlia in disparte e, dopo qualche giro di parole che dimostra quanto sia in difficoltà, le confessa che Ali Riza le ha chiesto di diventare sua moglie. Al contempo, quest'ultimo sta informando Baris e Savas. Tutti e tre appaiono tanto contenti quanto emozionati per la bella notizia. Dopodiché, Ali Riza telefona a Nermin per chiederle il permesso di potersi recare a casa loro affinché Baris abbia l'occasione di chiedere ufficialmente la mano di Zeynep. Ovviamente, la mora gli dà una risposta affermativa. Per finire, le donne si riuniscono per discutere insieme di come dovrebbe essere l'abito nuziale della protagonista, e ciascuna dice la sua senza peli sulla lingua...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.