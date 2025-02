Tradimento Anticipazioni 12 febbraio 2025: Tarik lascia Yesim e le toglie per sempre la figlioletta!

Anticipazioni TV

Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 12 febbraio 2025 su Canale 5

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 febbraio 2025, alle 14:10, Tarik sta accompagnando Yesim a casa, e qui scopre che quest'ultima è venuta a sapere di Oylum dalla sua segretaria, Berrin. Furioso, l'uomo decide di lasciarla, ed in più le dice che non le permetterà mai più di vedere la piccola Oyku. Dopodiché, Tarik va in ufficio per licenziare in tronco la segretaria, ed in seguito si reca da Guzide per riprendersi la figlioletta. Umit è un'anima in pena: vorrebbe non doversi separare da Oyku. Poi, lui scopre anche che è stata Oylum a portare la figlioletta da Guzide. Nel mentre, Yesim sta meditando di vendicarsi proprio di Tarik...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.