Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 febbraio 2025: Liam non si rassegna e torna all'attacco con Steffy!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 12 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Liam rivela a Steffy di essersi pentito per averla lasciata per correre da Hope. La Forrester cederà davanti a questa rivelazione?

Liam non ha proprio intenzione di mollare la presa con Steffy e nella puntata di Beautiful che ci aspetta su Canale5 il 12 febbraio 2025, alle ore 13.45, vedremo lo Spencer di nuovo all’attacco. L’occasione per ricominciare a dichiarare la sua devozione alla Forrester gli si è presentata dopo la strana e inaspettata dichiarazione di Hope. Lo Spencer confesserà alla Forrester di non poter perdonare sua moglie e di non pensare che per loro ci sia un futuro, non dopo che lui ha capito di essere ancora innamorato di lei e aver fatto un grave errore a lasciarla. Intanto alla Forrester, Ridge pungolerà Thomas e cercherà di sapere da lui come stiano andando davvero le cose tra lui e la Logan. Il ragazzo sarà salvato dall’arrivo di RJ, che gli permetterà di sottrarsi alle domande – per lui un po’ scomode – sulla sua vita sentimentale.

Beautiful Anticipazioni 12 febbraio 2025: Liam torna alla carica

Steffy ha rimesso Liam al suo posto ma nonostante la Forrester sia stata molto chiara e abbia rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare tra le sue braccia, lo Spencer non ha mollato la presa. Il ragazzo trova ogni scusa e ogni occasione per presentarsi a casa della sua amata e per ribadirle di amare lei e solo lei. Il padre di Kelly e Beth è certo che il suo cuore appartenga alla sua prima moglie e che pure lei sia ancora legata al loro forte sentimento. L’unico ostacolo è Finn ma il dottore si sta rivelando un uomo di cui non potersi fidare e sta rendendo le cose più facili grazie alla sua parentela – che non riesce a dimenticare – con Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Liam rivela a Steffy di essersi pentito del loro divorzio

Liam sarà di nuovo di fronte a Steffy e stavolta non solo per dirle che l’ama, particolare che le ha già rivelato più volte nel corso di questi giorni, ma anche per farle sapere di essersi pentito per i suoi errori. Il ragazzo confesserà alla sua ex di non poter perdonare Hope non solo perché lei lo ha tradito con Thomas ma anche perché ha compreso di aver fatto un errore gravissimo lui nel lasciare la Forrester e Kelly per seguire la Logan. Una rivelazione che farà storcere il naso a Steffy, che in passato ha sofferto molto per la separazione dal padre di sua figlia e che, di certo, non si aspettava questo ritorno di fiamma improvviso.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Ridge mette sotto torchio Thomas

Steffy ha messo in guardia Thomas e lo ha pregato di stare attento e di non lasciarsi scottare da Hope. La Forrester è molto preoccupata che suo fratello soffra e lo è pure Ridge. Lo stilista approfitterà di un momento da solo con suo figlio, alla Forrester Creations, per chiedergli di raccontargli come stanno andando davvero le cose con la Logan. Ridge stuzzicherà Thomas ma il ragazzo non vorrà rispondere a queste domande, per lui molto scomode. Potrà però fuggire grazie all’arrivo di RJ, che interromperà la conversazione tra suo padre e suo fratello e si tratterrà a parlare dello stesso argomento con i suoi genitori. Brooke riferirà di essere molto fiduciosa che tra Hope e Liam stia tornando il sereno… ma si tratterà di una grande illusione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.