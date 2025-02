Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 febbraio 2025 - Hope sta cambiando idea e sembra intenzionata a tornare indietro sui suoi passi. La Logan rivelerà sia a Brooke che a Liam di sentirsi smarrita e di non sapere più perché sta compiendo certe azioni. Tra le cose che non riesce a capire c’è anche la sua relazione con Thomas che ora non le sembra più giusta. Possibile che la giovane Logan sia pronta a fare marcia indietro? Ebbene sì, la biondina comincerà a credere di dover davvero seguire i consigli di sua madre e di dover salvare il suo matrimonio con lo Spencer. Peccato però che il suo ex marito non sia dello stesso parere. Liam vuole Steffy e tornerà da lei. Quando la Forrester gli chiederà se abbia o no intenzione di dare un’altra chance alla madre di Beth, lui le darà una risposta da brivido. Ecco nel dettaglio cosa accadrà... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 11 febbraio 2025 - Guzide scopre che Oylum le ha mentito per anni. Furiosa, prima le inveisce contro e poi la ripudia. Yesim si gusta la scena, e la giovane, in preda alla rabbia, l'assale. Interviene prontamente Tarik per evitare il peggio, ed infatti la porta via. Intanto, Tolga sta portando la piccola Oyku da Guzide, e la affida ad Umit, il quale ne è ben contento. Nel mentre, Oylum si trasferisce a casa della sua amica Selin. Quest'ultima, insieme a Tolga ed Ozan, cerca di consolare la ragazza, che però è molto triste: sa che la madre non vuole perdonarla, anche perché si rifiuta di parlarle, ed ha vietato a Nazan ed Umit di farlo! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 11 febbraio 2025 - Tarik raggiunge Nermin al ristorante con una scusa, poi le dice di aver capito che lei vuole tenerlo a distanza e le chiede perdono per essere stato invadente. Intanto, Baris si presenta all'appuntamento con Zeynep. Lui le dice di averla sentita dichiarare di non essere sicura di volerlo sposare; lei aggiunge la parte mancante del discorso, quella in cui ha affermato che lo ama più di ogni cosa. I due si abbracciano. Per finire, Zeynep lo porta a vedere la casa che ha scelto per andarci a vivere insieme... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 10 al 14 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 11 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 febbraio 2025 - Cruz affronterà uno dei suoi peggiori incubi: la vendetta di Jimena. Maria Antonia e Alonso riveleranno alla marchesa una novità agghiacciante. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due le diranno che i marchesi de Sotoblanco non li vogliono come ospiti al loro ballo a causa della partecipazione di Curro e Manuel alla guerra. Don Lorenzo però sarà più che mai convinto che questa esclusione sia dovuta all’intervento dei duchi de Los Infantes, che hanno trovato l’occasione giusta per vendicarsi della morte della loro figlia. Intanto Martina sarà costretta a cedere alle richieste anzi meglio dire alla pressione dei suoi zii e accetterà l’invito a teatro, per vedere l’opera, da parte del figlio dei Caicedo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 febbraio 2025 .