My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 febbraio 2025: Baris e Zeynep pronti alla convivenza!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricchi di sorprese. Nell'episodio in onda l'11 febbraio 2025, Tarik raggiunge Nermin al ristorante con una scusa, poi le dice di aver capito che lei vuole tenerlo a distanza e le chiede perdono per essere stato invadente. Intanto, Baris si presenta all'appuntamento con Zeynep. Lui le dice di averla sentita dichiarare di non essere sicura di volerlo sposare; lei aggiunge la parte mancante del discorso, quella in cui ha affermato che lo ama più di ogni cosa. I due si abbracciano. Per finire, Zeynep lo porta a vedere la casa che ha scelto per andarci a vivere insieme!

My Home My Destiny Anticipazioni: Tarik si scusa con Nermin...

Tarik ha capito di aver commesso un passo falso: dopo aver afferrato la mano a Nermin, quest'ultima ha assunto un atteggiamento molto freddo nei suoi riguardi. Temendo che lui abbia compromesso definitivamente il loro rapporto "in costruzione", un pezzo fondamentale per completare il puzzle, Meltem e Nesrin lo hanno duramente attaccato; allora, Tarik ha capito di dover prendere subito in mano la situazione per risolvere quanto prima. Ora, l'uomo raggiunge Nermin al ristorante con la scusa di doverle far vedere dei campioni di tessuto; in realtà, vuole chiederle perdono per essere stato troppo invadente. Lei precisa di non potergli dare ciò che vuole, e Tarik le chiede di chiudere la questione "da amici"...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep spiazza Baris!

Zeynep non può proprio sopportare che Baris si rifiuti di parlarle. Conscia che ci sia qualcosa che non vada, visto che lui non è mai stato tanto freddo e distaccato nei suoi riguardi, si mette subito in macchina e gli manda un messaggio per chiedergli di raggiungerla ad un certo indirizzo. Baris teme il peggio: come confida a Nuh, è sicuro che lei voglia dirgli di non essere pronta a sposarlo. Tuttavia, una volta giunto al punto d'incontro, Zeynep lo lascia di stucco...

Baris e Zeynep vanno a vivere insieme, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'11 febbraio 2025

Baris e Zeynep si ritrovano faccia a faccia, e si stanno finalmente chiarendo. Lui le dice di averla sentita rivelare a Nesrin di non essere pronta a sposarlo; allora, lei gli riferisce che gli manca una parte del discorso che ha origliato: non l'ha sentita, dato che si è allontanato prima, mentre confessava all'amica che ormai non può più immaginare la sua vita senza averlo al suo fianco. Dunque, non vede l'ora di diventare sua moglie. I due si abbracciano, e Baris tira un sospiro di sollievo. Poi, Zeynep porta quest'ultimo a vedere una casa, quella che ha scelto come un potenziale "nido d'amore" per loro. La coppia appare raggiante come non mai!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.