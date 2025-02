Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 febbraio 2025: Hope cambia idea ed è pronta a tornare da Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful dell'11 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope si sente persa e pensa che sia ora di tornare indietro sui suoi passi. Liam però non è per nulla d'accordo.

Hope sta cambiando idea e sembra intenzionata a tornare indietro sui suoi passi. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo su Canale5 l’11 febbraio 2025 alle ore 13.45, la Logan rivelerà sia a Brooke che a Liam di sentirsi smarrita e di non sapere più perché sta compiendo certe azioni. Tra le cose che non riesce a capire c’è anche la sua relazione con Thomas che ora non le sembra più giusta. Possibile che la giovane Logan sia pronta a fare marcia indietro? Ebbene sì, la biondina comincerà a credere di dover davvero seguire i consigli di sua madre e di dover salvare il suo matrimonio con lo Spencer. Peccato però che il suo ex marito non sia dello stesso parere. Liam vuole Steffy e tornerà da lei. Quando la Forrester gli chiederà se abbia o no intenzione di dare un’altra chance alla madre di Beth, lui le darà una risposta da brivido. Ecco nel dettaglio cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni 11 febbraio 2025: Hope sta cambiando idea

La festa di compleanno di Beth e il momento di imbarazzo che si è creato tra lei e Liam, hanno messo Hope in grande difficoltà. La Logan ha cominciato a credere che tutte le sue azioni, quelle compiute sino a ora, siano piene di sbagli e di abbagli. Vedere sua figlia così felice di stare con i suoi genitori e con i suoi fratelli, l’ha fatta ragionare sulla decisione di non lottare per salvare il suo matrimonio con Liam. La ragazza sarà sempre consapevole di dover combattere contro Steffy e contro l’amore che lo Spencer ha per lei ma inizierà a pensare che valga almeno la pena di tentare di rimettere le cose al posto in cui erano prima di Roma… anzi prima che lei cominciasse a fantasticare su Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Hope ammette i suoi errori

Hope troverà il coraggio di rivelare tutti i suoi pensieri davanti a Liam e Brooke. La giovane ammetterà di aver perso la bussola e di non riconoscersi più. Quello che ha fatto a Roma e dopo il ritorno a Los Angeles dall’Italia, non la rispecchia e sente di aver tradito i valori su cui ha fondato tutta la sua vita. Sua madre sarà felicissima di sentirle dire queste cose, che lei ha sempre pensato, mentre Liam avrà un brivido. Sebbene voglia molto bene alla sua ex e desideri il meglio per lei, non può essere del tutto d’accordo con le sue parole. Il suo cuore non le appartiene più e forse non le è mai del tutto appartenuto.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam torna da Steffy

Steffy ha rimesso Liam al suo posto ma questo non impedirà allo Spencer di tornare dalla sua amata, sempre più convinto che tra loro possa funzionare. Dopo aver accolto la confessione sconvolgente di Hope – prima parte di un confronto faccia a faccia che ci sarà a breve tra loro – il ragazzo si ritroverà a casa di Eric a raccontare all’ex moglie quanto appena accaduto. Steffy gli chiederà a bruciapelo se intenda o no concedere una seconda chance al madre di Beth ma lui, convinto dei suoi sentimenti per la figlia di Ridge, le risponderà senza avere alcun dubbio o ripensamento: non ama Hope e forse non l’ha mai amata davvero come invece ha sempre fatto con la donna che lo ha reso padre per la prima volta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.